Trailer per Corsa contro il tempo: Naomi Watts deve uscire velocemente dalla foresta per salvare il figlio

Titolo originale : The Desperate Hour , uscita : 17-02-2022. Regista : Phillip Noyce.

A qualche mese dalla controparte americana, e ricordando vagamente – almeno nelle premesse – un episodio della serie 24, sono da poco arrivati online il poster e il trailer italiano di Corsa contro il tempo (The Desperate Hour), thriller che è stato diretto dal pluripremiato regista Phillip Noyce (Il collezionista di ossa, Salt).

Questa la trama ufficiale:

Amy (Naomi Watts) è impegnata nella sua abituale e tranquilla sessione mattutina di jogging in campagna quando viene interrotta da una sconvolgente telefonata: un uomo armato si è introdotto nella scuola di suo figlio e tiene gli studenti in ostaggio.

Lontana da casa e senza una rapida via di ritorno, prova in tutti i modi a proteggere il figlio mettendosi in comunicazione con lui tramite il telefono.

La sua tenacia la conduce a diretto contatto con il criminale, che deve cercare di gestire nell’attesa che arrivi la polizia.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Colton Gobbo e Sierra Maltby.

Chris Sparling (Buried, Groenlandia) ha scritto il film, precedentemente intitolato Lakewood.

In attesa di vederlo direttamente ON DEMAND dal 14 aprile (su Prime Video, Google Play, Youtube, Apple Tv, Rakuten, Chili, Mediaset Infinity e TimVision), di seguito trovate il trailer italiano di Corsa contro il tempo, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube