Trailer per Day Shift (film Netflix): Jamie Foxx e Snoop Dogg vanno a caccia di vampiri

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Day Shift – A caccia di vampiri, horror diretto da J.J. Perry (Mortal Kombat: federation of martial arts) che vede protagonisti il premio Oscar Jamie Foxx e il rapper Snoop Dogg.

Questa la trama ufficiale:

Un padre (Foxx) lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Il cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘strong violence and gore, and language’ – comprende anche Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey, Scott Adkins e Zion Broadnax.

La sceneggiatura è stata scritta da Tyler Tice e Shay Hatten.

Jamie Foxx è anche produttore esecutivo di Day Shift, accanto a Shaun Redick, Yvette Yates Redick, Chad Stahelski e Jason Spitz.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Day Shift – A caccia di vampiri, che finirà a catalogo il 12 agosto, che ci dà un’idea di quello che vedremo:

