Trailer per Firestarter: Zac Efron ha una figlia incendiaria (John Carpenter alle musiche)

A quattro anni dalle prime indiscrezioni in merito, Universal Pictures ha diffuso oggi a sorpresa il poster e il trailer di Firestarter, nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, pubblicato in Italia come L’incendiaria e già arrivato al cinema nel 1984 col tiolo Fenomeni paranormali incontrollabili.

Questa la trama ufficiale:

Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) da un’oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un’arma di distruzione di massa.

Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes) viene inviato per dare la caccia alla famiglia e catturare Charlie una volta per tutte. Ma Charlie ha altri piani.

Nel cast del film ci sono anche Kurtwood Smith (Amityville: Il risveglio), John Beasley (Anarchia – La Notte del Giudizio) e Gloria Reuben (Mr. Robot). La colonna sonora di Firestarter è composta da John Carpenter (Halloween, Christine, Fog) e dai compositori degli ultimi film di Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies.

Diretto da Keith Thomas (The Vigil – Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills), Firestarter è prodotto da Jason Blum per la Blumhouse e dal premio Oscar Akiva Goldsman (Io Sono Leggenda) per la Weed Road Pictures.

In attesa di capire quando lo vedremo nei cinema (negli USA uscirà il 13 maggio), di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Firestarter, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube