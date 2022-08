Trailer per Ghoster: un fantasmino (che non è Casper) ha bisogno di aiuto

Lionsgate ha da poco diffuso il poster e il trailer di Ghoster, avventura soprannaturale per famiglie diretta da Ryan Bellgardt (Rufus e la porta segreta) che – almeno superficialmente – sembrerebbe una spudorata copia di Casper.

Questa la trama ufficiale:

Elizabeth e suo padre ereditano una tenuta, ma scoprono presto che è infestata da un gentile e giovane fantasma di nome Ghoster. L’entità implora l’aiuto di Elizabeth per annullare l’antica maledizione del drago che lo ha intrappolato dentro al maniero.

Insieme al bel figlio del custode, Mateo, la ragazza dovrà così entrare in un dipinto magico e risolvere pericolosi enigmi per annullare la maledizione e liberare le anime intrappolate degli antenati di Ghoster.

Tra i protagonisti del film ci sono Sophie Proctor, J.R. Brown, Josh Escayg, Rachel G. Whittle e David Henrie.

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Ghoster, che sarà disponibile direttamente in Digital, On Demand e DVD dall’11 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere e della qualità degli effetti speciali:

Fonte: YouTube