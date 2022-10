Trailer per Headless Horseman: la Asylum sguinzaglia un motociclista oscuro per le strade

Difficile credere che lo scrittore Washington Irving avrebbe potuto immaginarsi un cosa simile, ma la beneamata Asylum ha oggi diffuso il poster e il trailer del suo ultimo “mockbuster”, Headless Horseman.

Diretto da Jose Prendes (The Haunting of Whaley House), il film è una modernizzazione del classico racconto La leggenda di Sleepy Hollow, con una svolta in stile Ghost Rider.

Questa la trama ufficiale:

A pochi secondi dalla morte, un uomo quasi decapitato e disperato fa un patto con il Diavolo per proteggere l’amore della sua vita e cercare vendetta verso lo spacciatore che lo ha quasi ucciso.

Tra i protagonisti dell’horror low budget ci sono Michael Paré, Sean Whalen, Nic Caruccio, Amanda Jones ed Ethan Daniel Corbett.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Headless Horseman, uscito direttamente in VOD proprio oggi, che ci dà un assaggio dei suoi effetti speciali:

Fonte: YouTube