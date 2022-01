Trailer per Here Before: Andrea Riseborough trova la figlia reincarnata, o forse no

Titolo originale : Here Before , uscita : 11-02-2022. Regista : Stacey Gregg.

Saban Films ha appena diffuso il poster e il trailer di Here Before, thriller psicologico ambientato a Belfast che è stato diretto dall’esordiente Stacey Gregg, che è stato presentato in anteprima mondiale al SXSW Film Festival lo scorso marzo.

Tra i protagonisti ci sono Andrea Riseborough (Mandy, The Grudge, Possessor), Jonjo O’Neill (The Queen’s Gambit), Martin McCann (Killing Bono) e Eileen O’Higgins (Mary Queen of Scots).

Questa la lunga trama ufficiale:

Quando si trasferiscono dei nuovi vicini, Laura (Riseborough) si risveglia dalla sua routine quotidiana di commissioni ed esercizio fisico. Rimane paralizzata alla vista della loro giovane figlia, Megan (Niamh Dornan). I genitori di Megan, Marie (O’Higgins) e Chris (McCann), inizialmente non sembrano preoccuparsene, poiché Laura offre a Megan un passaggio a casa da scuola e un invito a cena.

Suo marito Brendon (O’Neill) comincia a preoccuparsi mentre l’infatuazione di sua moglie per la ragazzina si trasforma in comportamenti sempre più irregolari. Stranamente, Megan apparentemente conosce troppi dettagli specifici della loro vita familiare e mostra modi di fare simili a quelli della loro figlioletta morta tempo prima.

Il trauma della perdita di sua figlia sta facendo perdere a Laura la sua connessione con la realtà, oppure Megan è davvero la reincarnazione di sua figlia?

Di seguito trovate il trailer internazionale di Here Before, che finirà nei cinema americani l’11 febbraio e poi sulle piattaforme VOD il 15 febbraio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube