Trailer per il documentario The YouTube Effect: benvenuti nell’Apocalisse della disinformazione

Drafthouse Films + Kanopy hanno appena diffuso il poster e il trailer del documentario The YouTube Effect, curato dallo sceneggiatore e regista Alex Winter, autore dei film di Bill & Ted.

L’opera analizza in modo affascinante il fenome YouTube, una delle piattaforme mediatiche più potenti al mondo, e i problemi e i pericoli che ha causato dopo la sua crescente diffusione. Racconta la storia di come YouTube sia arrivato al punto in cui si trova ora e di come debba essere ‘aggiustato’.

Questa la sinossi ufficiale:

La grandezza senza precedenti di YouTube di Google ha implicazioni significative e problematiche in tutto il mondo, e ha ricevuto molta meno attenzione rispetto ai suoi concorrenti.

Alex Winter esplora l’ascesa e l’accelerazione di YouTube, un sito web di condivisione video che, partito da umili origini, ha cambiato il modo in cui viviamo il mondo.

Grazie all’accesso esclusivo ad alcune delle più grandi star di YouTube, il docu-film presenta uno sguardo aperto e preoccupante sulla piattaforma ormai così fortemente radicata nelle nostre vite.

Il direttore generale di Kanopy Jason Tyrrell ha dichiarato:

Il tema di YouTube e del suo impatto duraturo sulla società e sui suoi spettatori è un argomento che merita un’analisi critica e questo documentario avvia una conversazione che crediamo continuerà nelle case e nelle aule scolastiche..

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The YouTube Effect (alias Mass Effect: The Story of YouTube), che sarà proiettato in esclusiva negli Alamo Drafthouse Cinemas americani a partire dal 7 luglio, prima di espandersi in altre sale a livello nazionale il 14 luglio, seguito dal debutto su Kanopy e altre piattaforme digitali:

