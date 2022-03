Trailer per Master (film Amazon): fantasmi e razzismo secolare tra le aule di un prestigioso college

Dopo la presentazione al Sundance, gli Amazon Studios hanno ora diffuso il trailer e il poster di Master, film d’esordio di Mariama Diallo che vede tra i protagonisti con Regina Hall (Scary Movie 2), Zoe Renee e Amber Grey.

Questa la lunga trama ufficiale:

Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in una prestigiosa università del New England il cui gelido elitarismo potrebbe nascondere qualcosa di più sinistro. La professoressa Gail Bishop (Hall) è stata recentemente promossa a “Maestro” di una residenza per studentesse, prima volta assoluta nel leggendario Ancaster College che una donna di colore ricopre l’incarico.

Determinata a dare nuova vita a una tradizione secolare, Gail si ritrova però presto coinvolta nelle prove e nelle tribolazioni di Jasmine Moore (Renee), una matricola nera energica e ottimista.

Il tempo di Jasmine all’Ancaster ha infatti subìto un intoppo all’inizio, quando le è stata assegnata una stanza in un dormitorio che si dice sia infestato dai fantasmi.

Le cose peggiorano quando Jasmine si scontra in classe con Liv Beckman (Grey), una professoressa nel bel mezzo di un ripensamento della visione razziale del mondo. Mentre Gail cerca di mantenere l’ordine e adempiere ai doveri di un Maestro, alcune crepe iniziano a mostrarsi nella facciata un tempo immacolata dell’Ancaster.

Dopo una carriera trascorsa a lottare per entrare nella cerchia ristretta dell’Ancaster, Gail si trova ora di fronte all’orribile prospettiva di ciò che si nasconde al di sotto, e alla fine la sua domanda non è se la scuola sia infestata dai fantasmi, ma da chi …

Di seguito trovate il trailer internazionale di Master, che finirà nel catalogo di Prime Video il 18 marzo:

