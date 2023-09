Trailer per Nightmare: il demone norvegese dei sogni vuole una ragazza incinta

Shudder ha appena diffuso il poster e il trailer di Nightmare (noto anche come The Dark Nightmare o Marerittet), horror psicologico norvegese che è stato diretto e scritto da Kjersti Helen Rasmussen (The tunnel).

Questa la trama ufficiale:

Mona (Eili Harboe) e Robby (Herman Tømmeraas) sono una giovane coppia innamorata. Robby ha appena trovato il lavoro dei suoi sogni e hanno fatto un ottimo affare per un appartamento spazioso, anche se fatiscente.

Non importa che richieda un po’ di ristrutturazione. Non importa che i vicini litighino continuamente e che il bambino strilli…

Non importa che Mona sia improvvisamente tormentata da incubi notturni che diventano sempre più intensi ogni volta che si addormenta… Robby è ansioso di mettere su famiglia, nonostante l’esitazione di Mona.

Alla fine, i problemi di Mona vanno pericolosamente fuori controllo e si convince di essere sotto attacco da parte di un demone mitico – il Mare – intenzionato a possedere il figlio che porta in grembo.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Nightmare, che debutterà in esclusiva streaming venerdì 29 settembre su Shudder e sarà disponibile anche su AMC+, che restituisce vibrazioni del più celebre Nightmare – Dal profondo della notte:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube