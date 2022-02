Trailer per Non Aprite Quella Porta (2022): la motosega di Leatherface si riaccende

A qualche mese dalle ultime indiscrezioni in merito, Netflix ha finalmente diffuso il poster e il trailer del nuovo capitolo di Non Aprite Quella Porta (The Texas Chainsaw Massacre), che distribuirà in esclusiva il 18 febbraio.

David Blue Garcia (Tejano) – subentrato in corsa ai fratelli Ryan e Andy Tohill (The Dig) – si è occupato della regia del film, che ha potuto contare su un budget di circa 20 milioni di dollari, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo storico Kim Henkel.

Parlando tempo fa con il podcast The Boo Crew, Fede Alvarez – che ha ideato la storia col fidato Rodo Sayagues – ha confermato che Non Aprite Quella Porta 2022 sarà un sequel diretto del classico originale di Tobe Hooper (la recensione). Il produttore aveva anche rivelato che il film è ambientato molti anni dopo gli eventi raccontati nel capostipite del 1974, col temibile Leatherface che sarà pertanto decisamente più vecchio.

Questa la trama ufficiale:

Melody (Sarah Yarkin), sua sorella adolescente Lila (Elsie Fisher) e i loro amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson), si dirigono nella remota città di Harlow, in Texas, per iniziare una nuova avventura imprenditoriale idealistica.

Ma il loro sogno si trasforma presto in un incubo ad occhi aperti quando disturbano accidentalmente la quiete della casa di Leatherface, lo squilibrato serial killer la cui eredità intrisa di sangue continua a perseguitare i residenti della zona, tra cui Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al famigerato massacro del 1973, che è assai determinato a cercare vendetta.

Tra i protagonisti ci sono anche Moe Dunford (Vikings), Mark Burnham (Wrong Cops), Alice Krige (“Star Trek”), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) e Jolyon Coy (“War & Peace”).

Fino ad ora sono arrivati al cinema 8 film della serie di Non Aprite Quella Porta.

In attesa di vederlo, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Non Aprite Quella Porta, che ricorda forse più che altro il remake di Marcus Nispel del 2003 e gli ultimi Halloween:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube