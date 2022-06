Trailer per Non Sarai Sola: Noomi Rapace è una strega nel folk horror macedone

Titolo originale : You Won't Be Alone , uscita : 01-04-2022. Regista : Goran Stolevski.

A qualche mese dalla presentazione al Sundance, Universal Pictures ha diffuso oggi a sorpresa poster e il trailer di Non Sarai Sola (You Won’t Be Alone), folk horror macedone con le streghe che vede protagonista Noomi Rapace (Lamb).

Questa la lunga trama ufficiale:

Per secoli, le montagne macedoni hanno nascosto paurosi segreti soprannaturali, inclusa l’esistenza della “Vecchia Zitella Maria” (Anamaria Marinca), una strega incattivita la cui terribile storia terrorizza i bambini da 200 anni. Maria desidera ardentemente una figlia che le tenga compagnia.

Tenta di rapire una contadina appena nata, Nevena (Sara Klimoska), costringendo la madre disperata della bambina a fare un patto terrificante: se alla madre è permesso di crescere la sua bambina, permetterà a Maria di prendere Nevena quando compirà 16 anni. Maria marchia la ragazza per suggellare l’accordo, rendendola muta.

Al 16° compleanno di Nevena, Maria ritorna e trasforma la ragazza in una strega. Ma la maternità non è fatta per Maria, e alla fine abbandona Nevena dopo averle insegnato come assumere la forma di qualsiasi creatura che uccide. Abbandonata, la solitudine e la curiosità di Nevena per il mondo circostante la portano in un villaggio vicino.

Quando uccide accidentalmente una contadina, Bosilka (Rapace), prende il posto della donna nel villaggio. La vita è brutale e imprevedibile ma stranamente appagante per Nevena, finché non viene aggredita e uccide l’aggressore. Dopo aver abbandonato il suo corpo, seduce e uccide un bel giovane di nome Boris (Carloto Cotta), godendosi le libertà che le offre la vita nel corpo di lui.

Quando una bambina di 10 anni viene gravemente ferita, Nevena coglie l’occasione per ricominciare da capo. Come Biliana, vive l’infanzia felice che le è stata negata. Quando raggiunge la giovane età, Biliana (Alice Englert) sposa Yovan (Félix Maritaud), un bel giovane del suo villaggio, e subito rimane incinta.

Ma l’improvviso ritorno di Maria porterà Nevena a fare una sua scelta molto difficile.

Non Sarai Sola – che è stato classificato Rated R per ‘violence and gore, sexual content, graphic nudity, and sexual assault’ – segna il debutto al lungometraggio per lo sceneggiatore e regista australiano-macedone Goran Stolevski.

In attesa di vederlo nei nostri cinema il 7 luglio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Non Sarai Sola, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube