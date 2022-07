Trailer per Pearl: alla origini della villain di Mia Goth nel prequel di X – A sexy horror story

Mia Goth riprenderà il ruolo di Pearl (l’attrice era sia la ‘final girl’ giovane che la donna anziana), la cattiva del film X – A sexy horror story (la recensione), nel prequel omonimo di prossima uscita, che la A24 aveva già anticipato proprio sui titoli di coda dello slasher diretto da Ti West.

Sono infatti oggi arrivati online il poster e il trailer di Pearl, che viene pubblicizzato come “la storia delle origini X-traordinarie” del personaggio visto per la prima volta nel film attualmente ancora nei nostri cinema.

Questa la trama ufficiale:

Intrappolata nella fattoria isolata della sua famiglia, Pearl deve occuparsi del padre malato sotto l’aspra e prepotente sorveglianza della sua devota madre.

Desiderando una vita affascinante come quella vista nei film, le ambizioni, le tentazioni e le repressioni di Pearl finiscono per scontrarsi.

Ti West aveva detto all’inizio di quest’anno che l’universo di X – A sexy horror story potrebbe eventualmente espandersi addirittura in un terzo film, ma al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma ufficiale in merito.

Il regista avevo commentato nel 2021:

Quello che posso dirvi di Pearl è che l’abbiamo già girato ed è pronto, è che è davvero una storia incentrata su Pearl. Così scoprirete di più su di lei. Stilisticamente è molto diverso da X – A sexy horror story . Non c’è bisogno di averli visti entrambi per ‘capirli’, ma si arricchiscono a vicenda in modo specifico. Pearl è influenzato da un’epoca molto diversa del cinema. E se faremo il terzo film, sarà influenzato da un’altra ancora.

Oltre a Mia Goth, il cast di Pearl – che è stata scritto da Ti West assieme alla protagonista – comprende David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland ed Emma Jenkins-Purro.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Pearl, che uscirà nelle sale americane il 16 settembre:

Fonte: YouTube