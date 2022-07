Trailer per Shazam! Furia degli Dei, le figlie di Atlante sono molto arrabbiate

Titolo originale : Shazam! Fury of the Gods , uscita : 21-12-2022. Regista : David F. Sandberg.

Durante il panel del Comic-Con di San Diego della DC, Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Shazam! Furia degli Dei (Shazam! Fury of the Gods), sequel che vede tornare in regia David F. Sandberg e alla sceneggiatura Henry Gayden.

Questi i dettagli della trama:

Dopo aver sconfitto il Dott. Sivana e i Sette Peccati Capitali, la ‘famiglia Shazam’ deve affrontare minacce molto più pericolose, con l’arrivo sulla Terra delle figlie di Atlante, Hespera e Kalypso (Helen Mirren e Lucy Liu).

Tra i protagonisti, accanto a Zachary Levi e Asher Angel troveremo anche Rachel Zeigler in un ruolo sconosciuto, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman, Adam Brody come Super Hero Freddy, Ross Butler come Super Hero Eugene, Meagan Good come Super Hero Darla, D.J. Cotrona come Super Hero Pedro, Grace Caroline Currey come Mary Bromfield / Super Hero Mary, Faithe Herman come Darla Dudley, come Eugene Choi, Jovan Armand come Pedro Pena, Marta Milans come Rosa Vasquez, Cooper Andrews come Victor Vasquez e Djimon Hounsou (A Quiet Place II – Un Posto Tranquillo) ancora una volta come Wizard.

Ricordiamo che il personaggio di Shazam! è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck, mentre i produttori del film sono Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi and Geoff Johns.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 21 dicembre, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Shazam! Furia degli Dei, in cui si nascondono alcuni succosi Easter Eggs:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube