Trailer per She Will: dolore e stregoneria sul percorso di guarigione (presenta Dario Argento)

Titolo originale : She Will , uscita : 31-08-2022. Regista : Charlotte Colbert.

Shudder ha da poco diffuso il poster e il trailer di She Will, horror psicologico d’esordio alla regia di Charlotte Colbert che è stato presentato in anteprima all’ultimo Festival di Sitges e che può contare sul sigillo di approvazione di Dario Argento.

Questa la trama ufficiale:

Veronica Ghent (Alice Krige), dopo una doppia mastectomia, si reca in un luogo destinato al recupero situato nella Scozia rurale insieme alla giovane infermiera Desi (Kota Eberhardt).

Lì, scopre che il processo dietro all’intervento chirurgico ha aperto degli interrogativi sulla sua stessa esistenza, spingendola ad iniziare a interrogarsi e ad affrontare i suoi traumi passati.

Le due svilupperanno un legame improbabile, mentre forze misteriose daranno a Veronica il potere di vendicarsi nei suoi sogni.

Nel cast del film ci sono anche Malcolm McDowell (Arancia meccanica), Rupert Everett (Dellamorte Dellamore), Jon McCrea (Crudelia) e Amy Manson (The Nevers). .

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di She Will, che arriverà nelle sale americane e in Digital HD il 15 luglio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube