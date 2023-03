Trailer per Simulant: Sam Worthington è un cacciatore di androidi fuorilegge

Simu Liu, star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, e Sam Worthington (Avatar) sono i protagonisti di Simulant (già noto come Hello Stanger), action thriller fantascientifico diretto da April Mullen (Wander) di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Il film è interpretato anche da Jordana Brewster, Robbie Amell e Alicia Sanz.

Questa la trama ufficiale:

In un mondo in cui androidi (SIMS) e umani coesistono, seguiamo Faye (Brewster), che ha già staccato la spina al suo defunto marito, e ora non riesce a fare lo stesso con Evan (Amell), la sua controparte androide.

Invece di disattivare Evan, Faye lo manda a vivere illegalmente per conto suo.

Lì incontra Casey (Liu), un brillante programmatore che lo aiuta a diventare più umano per riconquistare Faye. All’insaputa di Evan, il suo nuovo amico è ricercato per essere interrogato da un determinatissimo agente dell’Artificial Intelligence Compliance Enforcement (AICE) (Worthington). Evan deve così conquistare il cuore di Faye prima che vengano scoperti e che lui perda tutto.

La regista ha dichiarato:

In un futuro prossimo molto reale, in cui i progressi tecnologici ci costringono a fare i conti con i nostri limiti concettuali in materia di vita, morte e coscienza, come possiamo noi esseri umani spingerci verso il prossimo stadio evolutivo?.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Simulant, che arriverà direttamente in Digital HD dal 2 giugno, che ci dà un assaggio dei suoi effetti speciali:

