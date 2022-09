Trailer per Slash/Back: alieni tentacolari invadono il Canada, le ragazze locali sono agguerrite

Karate Man: recensione del film di arti marziali diretto da Claudio Fragasso (su Prime)

Impianto tecnico, narrativo e recitativo piuttosto scarso e sgangherato per un prodotto in cui non si salva nulla, che spesso e volentieri supera il confine del ridicolo involontario. Ispirato alla vita di Claudio Del Falco, attore marziale che nell’...