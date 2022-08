Trailer per Slayers: Thomas Jane caccia i vampiri insieme a giovani star dei social media

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Slayers, action horror comedy coi vampiri che vede protagonista Thomas Jane (Blu Pronfondo), Kara Hayward (Moonrise Kingdom), Jack Donnelly (“Atlantis”), Lydia Hearst (Z Nation), Malin Akerman (Watchmen) e Abigail Breslin (Little Miss Sunshine).

Questa la trama ufficiale:

Elliot Jones (Jane), un cazzutissimo ammazzavampiri, ha una sola missione: vendicarsi dei succhiasangue che hanno ucciso sua figlia adolescente. Dopo anni passati a seguirne le tracce, ha finalmente trovato la loro base segreta e nascosta. Ma per raggiungerli dovrà avvalersi di un gruppo eterogeneo di superstar dei social media.

Entra quindi in scena lo ‘Stream Team’: la festaiola Jules (Breslin), la pro-gamer della gen-z Flynn (Hayward) e il loro team di trend-maker e rivoluzionari! Con oltre cento milioni di follower combinati, hanno attirato l’attenzione della solitaria miliardaria Beverly Rektor (Akerman), che li invita a festeggiare nel suo complesso esclusivo per multimilionari.

Presto scoprono che questi ricconi non sono altro che gli antichi vampiri che Elliot Jones sta inseguendo. Quando la squadra viene presa prigioniera in una casa degli orrori secondo il piano dei vampiri per conquistare il mondo, Elliott diventa quindi la loro unica speranza di sopravvivenza.

Mentre l’uomo si lega a Flynn, un’altra cacciatrice, riuscirà a sconfiggere l’orda di vampiri e a salvare lo Stream Team?

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘bloody violence, and language throughout’ – è stato diretto da K. Asher Levin (Cougars Inc.), che lo ha anche scritto insieme a Zack Imbrogno (“The Shadow Diaries”).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer Redband internazionale di Slayers, che debutterà nelle sale americane, on demand e in Digital HD il 21 ottobre, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube