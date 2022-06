Trailer per Swallowed: Jena Malone deve far attenzione a cosa ingoia

Il regista di Rovine, Carter Smith, è pronto a tornare sulle scene con Swallowed, un “melmoso e selvaggio queer body horror” che sarà presentato in anteprima mondiale all’Overlook Film Festival di New Orleans questo fine settimana e di cui, per l’occasione, è stato diffuso il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato in una remota township al confine tra Maine e Canada, è una storia di amicizia e di solitudine. A proposito delle situazioni estreme che siamo disposti a sopportare pur di proteggere coloro che amiamo.

Benjamin e Dom sono migliori amici da quando erano bambini – e Benjamin è innamorato di Dom da praticamente lo stesso tempo. Ma è giunto il momento per lui di lasciare la loro piccola città natale per un posto dove potrà essere se stesso – e magari trovare qualcuno che lo ami.

Li incontriamo nella loro ultima, agrodolce notte insieme. Benjamin si dirige verso la soleggiata Los Angeles. Ha appena ottenuto una parte da protagonista in “Backwoods Boy Bang” e si prospetta per lui un brillante futuro nel porno gay. Dom deve essere accantonato. Il suo piano è quello di mandare via Benjamin con una manciata di soldi in tasca. Tutto quello che dovrà fare è consegnare un pacco oltre confine per conto di un amico …

Tra i protagonisti del film ci sono Jena Malone (The Neon Demon), Mark Patton (Nightmare 2 – La rivincita), Cooper Koch (Them) e l’esordiente Jose Colon.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Swallowed, che sarà proiettato anche al prossimo Fantasia Film Festival di Montreal:

