Trailer per Swallowed: Jena Malone invischiata in un queer body horror a base di droga

Il regista e sceneggiatore Carter Smith (Rovine) sta per tornare sulle scene con Swallowed, un “queer horror viscido e selvaggio” di cui Momentum Pictures ha appena diffuso il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che un giro di droga finisce male, due amici devono provare a sopravvivere a un incubo fatto di sostanze stupefacenti, insetti e orribile intimità.

Tra i protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per ‘disturbing/violent content, strong graphic nudity, pervasive language, drug content, and some sexual references’ – ci sono Jena Malone (Rovine, Neon Demon), Mark Patton (Nightmare 2 – La rivincita) e Cooper Koch (They/Them).

Nel cast anche il debuttante Jose Colon.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Swallowed, che arriverà direttamente in VOD e in Digital HD il 14 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

