Trailer per Sympathy for the Devil: Nicolas Cage è un passeggero letteralmente luciferino

Titolo originale : Sympathy for the Devil , uscita : 20-07-2023. Regista : Yuval Adler.

L’infaticabile Nicolas Cage è protagonista insieme a Joel Kinnaman del thriller psicologico Sympathy for the Devil, di cui la RLJE Films ha diffuso oggi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Dopo essere stato costretto a trasportare un misterioso passeggero (Cage) sotto la minaccia di una pistola, un uomo (Kinnaman) si ritrova intrappolato in un gioco del gatto col topo in cui diventa presto chiaro che non tutto è come sembra.

Diretto dal regista Yuval Adler (Bethlehem), il film è stato scritto da Luke Paradise (Lost on a Mountain in Maine).

Nel cast ci sono anche Kaiwi Lyman e Nancy Good.

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Sympathy for the Devil, che uscirà nelle sale americane e On Demand il 28 luglio, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube