Trailer per The Bad Seed Returns, sequel con la malvagia e subdola Mckenna Grace

Titolo originale : The Bad Seed Returns , uscita : 30-05-2022. Regista : Louise Archambault.

Passato più o meno inosservato nel 2018, il remake targato Lifetime del classico thriller nominato all’Oscar nel 1956 Il Giglio Nero avrà ora un clamoroso sequel, intitolato semplicemente The Bad Seed Returns, che vede Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) ritornare nel ruolo della malevola Emma.

La giovane star ha anche scritto personalmente la sceneggiatura del film – che è stato diretto da Louise Archambault (Catastrophe, This Life) – insieme a suo padre, Ross Burge, e alla sceneggiatrice del precedente capitolo, Barbara Marshall (Wish Upon).

Questa la trama ufficiale:

Dopo i letali eventi che hanno causato la morte di suo padre (Rob Lowe), la quindicenne Emma (Grace), un’adolescente apparentemente normale, ora vive con zia Angela (Michelle Morgan) e frequenta il liceo.

Ma l’oscurità non può restare nascosta a lungo, specialmente quando il marito di Angela, Robert (Benjamin Ayres), inizia a sospettare che Emma potrebbe non essere così innocente come sembra, e una nuova ragazza a scuola sembra conoscere i segreti del suo passato.

Rimasta senza altra scelta, Emma torna allora ai suoi vecchi metodi per occuparsi dei suoi nemici, con ogni mezzo necessario.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Bad Seed Returns, che finirà su Lifetime lunedì 30 maggio:

Fonte: YouTube