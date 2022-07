Trailer per The Immaculate Room: Hirsch e Bosworth isolati e testati per 50 giorni (per un ricco bottino)

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Immaculate Room, thriller psicologico che è stato scritto e diretto dal regista sudafricano Mukunda Michael Dewil (Retribution, Vehicle 19) e vede protagonisti con Emile Hirsch (Into the Wild) e Kate Bosworth (Superman Returns).

Questa la trama ufficiale:

Mike (Hirsch) e Kate (Bosworth), una coppia apparentemente perfetta, decidono di partecipare a un esperimento psicologico per competere per 5 milioni di dollari di premio se riusciranno a resistere per 50 giorni in un’elegante stanza tutta bianca in totale isolamento.

Niente telefoni, niente famiglia, solo la “Voce” della Stanza dell’Immacolata, che li tiene sotto controllo se pensassero di allontanarsi.

Ma mentre il tempo scorre, la Stanza diventa più di quanto sembri, sottoponendoli a prove crudeli per infrangere la loro determinazione e facendo riemergere demoni privati ​​a cui potrebbero non sopravvivere.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘some drug use and nudity’ – ci sono anche Ashley Greene (Twilight) e M. Emmet Walsh.

In attesa di capire se lo vedremo anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Immaculate Room, che arriverà nei cinema americani e in VOD il 19 agosto:

Fonte: YouTube