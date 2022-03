Trailer per The Innocents: la Norvegia scopre il lato oscuro dei superpoteri

IFC Films ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Innocents, fanta-horror dello sceneggiatore e regista norvegese Eskil Vogt (Blind, Thelma) che intende mostrare il lato oscuro dei superpoteri e della giovinezza.

Questa la trama ufficiale:

Quattro bambini diventano amici durante le vacanze estive.

Lontani dalla vista degli adulti, scoprono di avere dei poteri nascosti.

Mentre esplorano le loro nuove abilità nelle vicine foreste e sui campi da gioco, il loro gioco innocente prende una svolta oscura e iniziano a succedere cose strane.

Tra i protagonisti del film ci sono Rakel Fløttum, Alva Ramstad, Ismail Ashraf, Mina Asheim ed Ellen Dorrit Petersen.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Innocents, che arriverà nelle sale americane e in VOD il 13 maggio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

