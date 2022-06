Trailer per The Invitation: Nathalie Emmanuel è l’ospite d’onore a un banchetto di vampiri

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Invitation (precedentemente noto come The Bride), horror ispirato a Dracula che è stato diretto dalla regista Jessica M. Thompson per la Screen Gems.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte di sua madre e non avendo altri parenti conosciuti, Evie (Nathalie Emmanuel) effettua un test del DNA … e scopre di avere un cugino scomparso da tempo che non sapeva di avere.

Invitata dalla sua ritrovata famiglia a un sontuoso matrimonio nelle campagne inglese, la ragazza viene inizialmente sedotta dal sexy aristocratico padrone di casa.

Tuttavia, Evie viene presto catapultata in un incubo mentre scopre gli oscuri segreti della storia della sua famiglia e le intenzioni inquietanti dietro a quella peccaminosa generosità.

Jessica M. Thompson ha commentato:

Non preoccupatevi, per quanto la mia storia sia contemporanea, ci sono ancora un sacco di Easter Egg per i fan più accaniti di Dracula. Sono curiosa di vedere se qualcuno li troverà tutti…

Nel cast del film ci sono anche Thomas Doherty (“Gossip Girl”), Hugh Skinner, Sean Pertwee, Courtney Taylor, Alana Boden e Stephanie Corneliussen.

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Invitation, che uscirà nei cinema americani il 26 agosto, che – come spesso accade – mostra un po’ troppo:

