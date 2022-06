Trailer per The Reef: Stalked, non c’è scampo dallo squalo bianco

Titolo originale : The Reef: Stalked , uscita : 14-07-2022. Regista : Andrew Traucki.

The Reef di Andrew Traucki è da molti ritenuto uno dei migliori horror con squali mai realizzati, una semplice storia di amici bloccati in acque infestate resa ancora più terrificante dall’insistenza del regista nell’usare animali veri piuttosto che animatronic o generati dal computer.

E il 30 giugno, un sequel intitolato The Reef: Stalked è pronto ad arrivare nei cinema americani, come testimoniano il poster e il trailer da poco diffusi.

Questa la trama ufficiale:

Nic, nel tentativo di riprendersi dopo aver assistito all’orribile omicidio di sua sorella, si reca in un resort tropicale con le sue amiche per un’avventura fatta di kayak e immersioni.

A poche ore dall’inizio della loro spedizione, però, le giovani iniziano ad essere perseguitate e poi attaccate da un grande squalo bianco. Per sopravvivere dovranno unirsi e Nic dovrà superare il suo stress post-traumatico, affrontare le sue paure e uccidere il mostro.

Scritto e diretto sempre da Andrew Traucki e pensato proprio come seguito esplicito del suo film del 2010, The Reef: Stalked è interpretato da Teressa Liane (“The Vampire Diaries”), Ann Truong (“Cowboy Bebop”), Saskia Archer (Boshack), Kate Lister (“Clickbait”) and Tim Ross (“Wonderland”).

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Reef: Stalked, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube