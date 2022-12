Trailer per There’s Something Wrong With the Children: il bosco corrompe l’innocenza dei bambini

Titolo originale : Something Has Snapped Within Her , uscita : 22-03-2021. Regista : Liam Krug.

Blumhouse ha unito le forze con EPIX per “sviluppare e produrre otto opere horror/thriller di alto profilo e autonomi in esclusiva per il network” e il prossimo film di questa collaborazione è There’s Something Wrong With the Children, diretto da Roxanne Benjamin (V/H/S, Southbound), di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

I protagonisti di There’s Something Wrong With the Children sono Zach Gilford (“The Purge: Anarchy”), Amanda Crew (“Silicon Valley”), Alisha Wainwright (“Raising Dion”), Carlos Santos (“Gentefied”) e David Mattle (“Life & Beth”).

Questa la trama ufficiale:

Quando Margaret (Wainwright) e Ben (Gilford) fanno un viaggio nel fine settimana con gli amici di lunga data Ellie (Crew) e Thomas (Santos) e i loro due figli piccoli (Guiza e Mattle), Ben inizia a sospettare che si stia verificando qualcosa di soprannaturale quando i piccoli cominciano a comportarsi in modo strano dopo essere scomparsi nel bosco durante la notte.

Ad arrotondare il cast c’è Briella Guiza (“Ambulance”).

Di seguito trovate il trailer internazionale di There’s Something Wrong With the Children, che finirà su MGM+ il 17 marzo 2023, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube