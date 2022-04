Trailer per Torn Hearts: Katey Sagal può dare la gloria nella musica country, o una morte orrenda

Dicono che l’industria musicale sia competitiva e spietata, e forse anche letale. Almeno secondo Torn Hearts, film diretto da Brea Grant (12 Hour Shift) che esamina la ricerca della fama attraverso la lente dell’horror e della musica country.

Questa la trama ufficiale:

Due amiche, artiste emergenti sull’orlo della grande occasione, faranno qualsiasi cosa per realizzare il loro sogno, incluso un pellegrinaggio alla leggendaria e solitaria villa di Harper Dutch (la vincitrice del Golden Globe Katey Sagal) nella speranza che lei registrerà una canzone con loro.

Mentre il loro idolo di una vita sembra intenzionata ad aiutarle, la visita si trasforma in una serie contorta di tormenti mentali e fisici mentre le due scoprono che Harper – e l’una e l’altra – potrebbero avere altre motivazione.

Senza altra scelta e nel disperato tentativo di registrare una canzone, il duo deve fare di tutto per dimostrare la propria dedizione al sogno di diventare le prossime star della musica country di Nashville.

Abby Quinn e Alexxis Lemire interpretano l’omonimo duo. Presentato da Blumhouse Television ed EPIX, Torn Hearts è interpretato anche da Joshua Leonard (The Blair Witch Project) e Shiloh Fernandez (Evil Dead).

Rachel Koller Croft ha scritto la sceneggiatura, mentre i produttori esecutivi del film sono John Ierardi, Jeremy Gold, Chris McCumber e Jason Blum.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Torn Hearts, che sarà disponibile in Digital HD dal 20 maggio:

Fonte: YouTube