Trailer per White Elephant: Rooker e Willis sono spietati e dal grilletto facilissimo

RLJE Films e AMC+ hanno appena diffuso il poster e il trailer di White Elephant, action thriller che vanta nel cast Micheal Rooker, Bruce Willis, John Malcovich e Olga Kurylenko.

Il film è stato diretto dal regista Jesse V. Johnson (The Debt Collector, Triple Threat, Avengement, The Mercenary, Debt Collectors, Hell Hath No Fury).

Questa la trama ufficiale:

Quando due poliziotti assistono a un tentativo di omicidio, un ex marine ora diventato sicario della mafia, Gabriel Tancredi (Rooker) riceve l’ordine dal suo spietato boss mafioso (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia.

Con un subalterno desideroso di mettersi in luce, bande rivali che fanno le loro mosse e un numero crescente di vittime, ogni passo che Tancredi fa minaccia vite… inclusa la sua.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di White Elephant, che uscirà in alcune sale americane selezionate e in streaming su AMC+ il 3 giugno, che ci dà un’idea dei valori produttivi sul piatto:

Fonte: YouTube