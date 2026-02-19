Full trailer per Toy Story 5: Woody e Buzz sopraffatti dall’era digitale

A qualche mese dal teaser, Pixar ha diffuso ora il full trailer di Toy Story 5, e sembra che Woody e Buzz Lightyear stiano per affrontare la loro sfida più assurda e divertente di sempre. Il quinto capitolo della saga più amata dell’animazione arriverà nei cinema a giungo, riportando sul grande schermo i giocattoli più famosi del mondo per un nuovo, caotico gioco pieno di tecnologia e risate.

Nel filmato, la banda di giocattoli incontra Lilypad, un tablet intelligente a forma di rana che rivoluziona completamente il modo in cui i giocattoli interagiscono con il loro bambino. Pixar lo descrive come “un dispositivo hi-tech che rende il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e degli altri giocattoli infinitamente più difficile quando si trovano ad affrontare una nuova minaccia al tempo del gioco”.

Il nuovo personaggio di Lilypad ha la voce di Greta Lee, mentre tornano Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz), Joan Cusack (Jessie), Blake Clark (Slinky Dog) e Tony Hale (Forky). Tra le new entry anche Conan O’Brien, che presta la voce a un giocattolo inedito dal nome esilarante: Smarty Pants.

La regia di Toy Story 5 è affidata ad Andrew Stanton, mente creativa dietro capolavori come Alla ricerca di Nemo, WALL·E e Alla ricerca di Dory. Stanton, già co-sceneggiatore dei precedenti film della saga, firma questa volta la sceneggiatura in solitaria.

Il regista Andrew Stanton e la co-regista Kenna Harris affermano:

“È stato esilarante e commovente esplorare come la nostra squadra preferita di giocattoli storici potrebbe reagire al mondo tecnologico di oggi e siamo entusiasti di condividere questa prima anteprima con il pubblico. Avere la straordinaria Greta Lee che dà vita a Lilypad, bilanciando un tono scherzosamente antagonistico con umorismo e sentimento, è stato incredibile”.

Il primo Toy Story del 1995 ha rivoluzionato per sempre il cinema d’animazione, diventando il primo film interamente realizzato in computer grafica. Da allora, la saga è cresciuta insieme al suo pubblico: Toy Story 3 e Toy Story 4 hanno superato il miliardo di dollari al box office mondiale, vincendo entrambi l’Oscar come Miglior Film d’Animazione.

Nonostante gli ultimi risultati altalenanti della Pixar – con Elio che ha raccolto 152 milioni di dollari e Inside Out 2 che ha dominato il 2024 con oltre 1,5 miliardi – i sequel Pixar restano una garanzia di successo. E con Toy Story come serie più longeva e amata dello studio, le aspettative sono altissime.

Prima dell’uscita di Toy Story 5, Pixar presenterà in marzo un film originale intitolato Jumpers – Un salto tra gli animali, ma è chiaro che tutti gli occhi sono puntati sul ritorno di Woody, Buzz e del loro gruppo. Questa volta dovranno affrontare una nuova minaccia: la tecnologia.

Di seguito il full trailer italiano di Toy Story 5:

