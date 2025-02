Video: tra le sale della mostra Fumetto, un miracolo a Milano allo Spazio WOW

Milano e il fumetto: un legame che attraversa il tempo e che ha reso la città lombarda un punto di riferimento per la cosiddetta “nona arte”. La mostra Fumetto, un miracolo a Milano, ospitata presso WOW Spazio Fumetto e curata da Luigi F. Bona, Luca Bertuzzi e Gian Luca Margheriti, offre un’opportunità unica per esplorare l’affascinante rapporto tra la metropoli e le sue rappresentazioni nelle strisce disegnate. Un’esperienza immersiva che si snoda tra oltre cento anni di storie, personaggi e paesaggi urbani trasformati in vignette, diventando una lente speciale attraverso cui osservare Milano.

Il fumetto come specchio della città

Entrando nella mostra, si viene subito colpiti dall’ampia selezione di tavole, illustrazioni e materiali d’epoca che raccontano Milano non solo come sfondo, ma come vera e propria protagonista di numerose storie a fumetti. Dalle avventure di Paperino alle incursioni dei Puffi, passando per icone del fumetto italiano come Diabolik o Valentina di Guido Crepax, il percorso espositivo evidenzia come la città sia stata un laboratorio narrativo in continua evoluzione. Non si tratta soltanto di un’operazione nostalgica: la mostra offre un dialogo tra passato e presente, tra la Milano che è stata e quella che continua a vivere nelle pagine dei fumetti.

L’allestimento mette in risalto la trasformazione della città attraverso il segno di disegnatori e sceneggiatori che hanno saputo coglierne le molteplici anime: dai quartieri popolari alla Milano borghese, dagli scorci più iconici fino alle aree meno note, tutto viene restituito con una straordinaria varietà di stili e interpretazioni artistiche.

Un percorso tra arte, storia e memoria

L’esposizione è arricchita da ingrandimenti scenografici, pubblicazioni d’epoca e manifesti cinematografici, offrendo uno sguardo approfondito sulle connessioni tra il fumetto e il tessuto culturale della città. Un aspetto particolarmente affascinante è la possibilità di riscoprire la Milano di un tempo attraverso le illustrazioni: angoli scomparsi, botteghe storiche, vecchi tram e atmosfere di epoche passate vengono riportati alla luce grazie alla sensibilità degli artisti che li hanno immortalati nelle loro tavole.

Un’attenzione particolare è riservata anche ai grandi maestri milanesi del fumetto, che hanno contribuito a rendere la città un centro nevralgico della produzione editoriale italiana. Qui, accanto ai lavori di autori affermati, emergono anche le storie meno note, quelle capaci di raccontare il volto più autentico della città, quello fatto di piccoli dettagli quotidiani e di una narrazione vissuta sulla pelle dei suoi abitanti.

Un’occasione da non perdere

La mostra Fumetto, un miracolo a Milano non è solo un tributo alla città, ma anche un invito a riscoprirla con occhi diversi, attraverso le immagini e le storie che l’hanno raccontata nel tempo. L’esposizione, già prorogata fino al 16 febbraio, offre ancora per qualche settimana la possibilità di immergersi in questo straordinario viaggio tra fumetto e realtà. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della nona arte, ma anche per chi desidera conoscere Milano sotto una nuova luce, sospesa tra passato e immaginazione.

Il nostro video (cliccate che parte, anche se non dà la preview):

