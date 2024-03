18 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 18 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Svelati la data di uscita e cast del film Kinds of Kindness, antologia sci-fi diretta da Yorgos Lanthimos girata in segreto —> i dettagli

– Joe Dante e Roger Corman stanno collaborando con il produttore Brad Krevoy su un nuovo progetto cinematografico intitolato Little Shop of Halloween Horrors, reboot della horror comedy classica del 1960 La piccola bottega degli orrori.

La rivisitazione dovrebbe dare il via a un franchise di film completamente nuovi, con Joe Dante in regia su una sceneggiatura scritta da Charles S. Haas (Gremlins 2). Non ci sono dettagli sulla storia al momento.

– Un film live-action sui Teen Titans sarebbe ufficialmente in fase di sviluppo presso i DC Studios. James Gunn e Peter Safran stanno guidando il progetto e hanno assunto Ana Nogueira (Supergirl: Woman of Tomorrow) per scriverne la sceneggiatura.

– A 45 anni dall’uscita del cult Tourist Trap (in Italia noto come Horror Puppet), Bloody Disgusting riporta che Barbara Crampton (Re-Animator, You’re Next) è in procinto di produrne un remake con la sua Alliance Media Partners.

