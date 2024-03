24 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 24 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Universal e la Monkeypaw Productions di Jordan Peele hanno diffuso il poster e il nuovo trailer di Monkey Man, action thriller che segna il debutto alla regia di Dev Patel (Humandroid, The Millionaire) – che è anche tra i protagonisti —> i dettagli

– IFC Films ha lanciato il poster e il trailer di Humane, thriller distopico che è stato diretto da Caitlin Cronenberg (The Endings) e vede protagonisti Peter Gallagher ed Enrico Colantoni —> i dettagli

– Max (ex HBO Max) ha diffuso il primo teaser trailer e il poster della serie The Penguin, spin-off in 8 episodi del film The Batman che avrà naturalmente come protagonista Colin Farrell, nei panni del popolare cattivo dei fumetti DC —> i dettagli

– Ernie Hudson, nel 1994 tra i protagonisti di Il Corvo (The Crow), ha spiegato durante un’intervista con CB i motivi per cui non ha mai visto nessuno dei sequel e quasi certamente non vedrà nemmeno il film diretto da Rupert Sanders in uscita quest’anno:

Non ho visto nemmeno il trailer. L’attore, che – non riesco a ricordare il suo nome – interpreta il protagonista, lo adoro e lo rispetto. Ma, per me, Il Corvo è Brandon Lee. Non riesco a immaginare … Il Corvo contiene molte storie diverse, speriamo che non provino a rifarlo, che ne facciano una loro versione e lo portino in una direzione diversa. Non ho visto il trailer, a dirla tutta non ho visto nemmeno uno dei sequel del Corvo, a causa [di] quello che è successo a Brandon.

– Il film di Peaky Blinders sta ufficialmente procedendo e il creatore dello show Steven Knight ha confermato due grandi cose per quel film. La produzione inizierà entro la fine dell’anno, a settembre, e il fresco premio Oscar Cillian Murphy riprenderà “sicuramente” il ruolo di Tommy Shelby.

– Mahal Empire Productions ha diffuso il trailer di Bikers vs. Werewolves, horror a basso budget diretto da Michael Su attualmente in fase di crowdfunding per essere ultimato che vanta tra i protagonisti Jake Busey, Robert LaSardo, Michael Pare e James Duval.

La trama:

Mentre un gruppo di motociclisti entra in una città dimenticata durante il loro viaggio verso Sturgis, una notte di tregua prende una svolta sinistra quando una gang rivale si trasforma in lupi mannari, scatenando caos e terrore sugli ignari cittadini.

Il trailer:

