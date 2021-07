Cursed: Netflix chiude la serie, no alla stagione 2

Deadline riporta oggi che non ci sarà una seconda stagione per Cursed (la recensione della prima). Netflix avrebbe infatti cancellato la serie fantasy, basata su un personaggio chiave della leggenda di Re Artù, dopo un solo ciclo di episodi, con l’intero cast che sarebbe stato lasciato libero di perseguire nuove opportunità lavorative.

Basata sull’omonimo romanzo illustrato del 2019 di Frank Miller e Tom Wheeler (anche produttori esecutivi della serie, con il secondo oltretutto showrunner e sceneggiatore), Cursed è una rivisitazione della leggenda arturiana raccontata attraverso gli occhi di Nimue (interpretata da Katherine Langford), la ragazza che un giorno sarebbe diventata la Dama del Lago. Gustaf Skarsgard ha invece interpretato Merlino.

Tra un combattimento e una magia, nel corso della prima stagione sono stati affrontati temi importanti come la distruzione del mondo naturale, il fanatismo religioso e l’oppressione culturale, col pubblico che aveva risposto piuttosto bene alla sua messa in onda. Non abbastanza però, a quanto pare, da garantire il rinnovo da parte dei piani alti di Netflix.

Di seguito il trailer della prima stagione di Cursed:

© Riproduzione riservata