Donnie Yen dirigerà lo spin-off di John Wick dedicato a Caine

Tra le sorprese più entusiasmanti annunciate al CinemaCon 2025, Lionsgate ha confermato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo spin-off del franchise John Wick interamente dedicato a Caine, l’assassino cieco interpretato da Donnie Yen in John Wick: Chapter 4.

E non solo: sarà lo stesso Donnie Yen a dirigere il film, segnando un cambio di stile per il franchise, che abbraccerà pienamente l’estetica del cinema d’azione hongkonghese.

Le riprese inizieranno entro la fine del 2025, e il progetto — ancora senza titolo ufficiale — seguirà le vicende di Caine dopo la sua liberazione dalla morsa della Gran Tavola nel finale del quarto capitolo.

“I film di John Wick hanno fissato uno standard altissimo per il cinema d’azione,” ha dichiarato Yen. “Sono profondamente grato a Lionsgate per questa opportunità. Sono entusiasta e ispirato all’idea di portare questo mondo ancora più in alto.”

Il film sarà scritto da Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman – Parte II e autore del prossimo adattamento live-action di BRZRKR, il fumetto di Keanu Reeves. Una precedente bozza della sceneggiatura era stata firmata da Robert Askins.

Alla produzione ritroviamo i volti storici del franchise: Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski, con quest’ultimo impegnato a espandere ulteriormente l’universo narrativo sotto il marchio 87Eleven Entertainment. Donnie Yen figura anche come produttore esecutivo.

“Nessuno conosce Caine meglio di Donnie Yen,” hanno dichiarato Iwanyk e Lee. “Sa perfettamente cosa vogliono gli spettatori dal cinema d’azione in stile Hong Kong. È la scelta ideale per dirigere questo film.”

Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto:

“Dal momento in cui Chad e Donnie mi hanno proposto l’idea di un film in stile Donnie Yen ambientato nel mondo di John Wick, ero già dentro. Donnie è non solo una star carismatica, ma anche un regista intelligente che sa come offrire azione spettacolare per un pubblico globale.”

Anche Chad Stahelski ha espresso entusiasmo:

“Caine è uno dei miei personaggi preferiti dell’universo John Wick. Vogliamo realizzare un moderno classico del kung-fu, e non c’è nessuno più adatto di Donnie Yen per dirigerlo.”

Yen è una figura chiave nel cinema marziale contemporaneo, con titoli di culto come Flashpoint, la saga di Ip Man, Sakra e The Prosecutor, in cui ha spesso ricoperto il doppio ruolo di attore e regista. Il pubblico hollywoodiano lo ricorda anche per Rogue One, Mulan e xXx: Il ritorno di Xander Cage.

Con il suo stile inconfondibile e la profonda conoscenza del genere, questo nuovo capitolo si preannuncia come una fusione perfetta tra il mondo iper-coreografico di John Wick e la tradizione del kung-fu cinematografico. Un vero evento per i fan dell’action.

