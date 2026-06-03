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…e giustizia per tutti diventa una serie TV: Netflix adatta il classico con Al Pacino

04/06/2026 news di Stella Delmattino

La piattaforma sta sviluppando una nuova versione del celebre legal drama del 1979, con al centro un avvocato idealista alle prese con un sistema giudiziario corrotto

al pacino film e giustizia per tutti

Netflix continua a investire nel genere legal drama e sembra aver già individuato uno dei possibili eredi di The Lincoln Lawyer, la cui storia si concluderà con la quinta stagione.

Secondo quanto riportato da Deadline, la piattaforma sta sviluppando una serie televisiva basata su …e giustizia per tutti (…And Justice for All), il celebre film del 1979 interpretato da Al Pacino.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Sony Pictures Television, mentre la versione cinematografica originale era stata distribuita da Columbia Pictures.

La sceneggiatura della nuova serie è affidata a Jeremy Miller e Dan Cohn, già autori di That Was Then.

Secondo la descrizione diffusa dalle fonti statunitensi, la serie offrirà uno sguardo duro e realistico sulla vita di un avvocato idealista impegnato a combattere contro un sistema giudiziario profondamente corrotto.

L’uomo cercherà di difendere i propri principi all’interno di un sistema sempre più compromesso, fino a raggiungere un punto di rottura.

Il film originale, scritto da Valerie Curtin e Barry Levinson e diretto da Norman Jewison, è considerato ancora oggi uno dei legal drama più importanti e influenti della sua epoca.

Oltre ad Al Pacino, il cast comprendeva Jack Warden, John Forsythe, Lee Strasberg, Jeffrey Tambor, Christine Lahti, Craig T. Nelson, Thomas Waites e Sam Levene.

La pellicola ottenne un notevole successo di critica e valse ad Al Pacino una candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione dell’avvocato Arthur Kirkland.

Per il momento Netflix non ha diffuso ulteriori dettagli sul progetto, né informazioni sul cast o sulla possibile data di uscita.

La notizia conferma però l’interesse crescente delle piattaforme per il recupero di grandi classici del cinema e per i racconti ambientati nel mondo della giustizia, un genere che negli ultimi anni ha continuato a dimostrare una forte capacità di attrarre il pubblico.

Se il progetto dovesse ottenere il via libera definitivo, …e giustizia per tutti potrebbe trasformarsi in una delle nuove scommesse di Netflix nel panorama delle serie legali.

© Riproduzione riservata

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