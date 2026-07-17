Sezione:

Home » News » Jason Bourne 6 si avvicina: Matt Damon rompe il silenzio sul nuovo film

Jason Bourne 6 si avvicina: Matt Damon rompe il silenzio sul nuovo film

17/07/2026 news di Stella Delmattino

Dopo anni di attesa, il futuro della celebre saga action torna a muoversi grazie a un importante aggiornamento condiviso dall'attore

Matt Damon in Jason Bourne (2016) film

Dopo anni di indiscrezioni, tentativi e progetti rimasti in sospeso, Matt Damon ha offerto uno degli aggiornamenti più incoraggianti sul futuro di Jason Bourne. L’attore ha confermato di essere al lavoro sul possibile nuovo capitolo insieme al regista Edward Berger, autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Ospite del The Rich Eisen Show, Damon ha spiegato che il progetto non è ancora pronto, ma che il confronto con Berger avrebbe finalmente portato a individuare una possibile direzione narrativa.

«Sto parlando con un grande regista di nome Ed Berger. Ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale. È un regista meraviglioso e ne stiamo discutendo. Stiamo cercando di definire la storia, perché mi piacerebbe davvero farlo».

Il motivo per cui il nuovo film ha richiesto così tanto tempo non dipende soltanto dalle difficoltà produttive. Damon non vuole tornare nel ruolo per nostalgia o per rilanciare meccanicamente il franchise.

L’attore considera infatti i primi tre film — The Bourne Identity, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum — un ciclo narrativo compatto, costruito intorno alla ricerca dell’identità del protagonista e alle conseguenze del programma Treadstone.

«Se lo faremo, vogliamo che sia come i primi tre. Non è costruito come James Bond, dove ogni film rappresenta una missione separata».

La differenza indicata da Damon è importante. Jason Bourne non può essere semplicemente inviato verso una nuova minaccia, come se ogni capitolo potesse ripartire da zero. La saga ha bisogno di una storia legata al passato del personaggio e capace di aggiungere qualcosa alla sua evoluzione.

Nonostante la sceneggiatura non sia ancora definitiva, Damon sembra più fiducioso rispetto agli aggiornamenti degli ultimi anni. L’attore ritiene che lui e Berger abbiano finalmente intravisto un modo convincente per riportare Bourne sul grande schermo.

«Spero che riusciremo a trovare la soluzione. Credo che ora abbiamo una direzione abbastanza chiara su come farlo».

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale o di una conferma dell’inizio delle riprese, ma è un passo significativo per un progetto discusso da molto tempo senza mai riuscire a superare la fase di sviluppo.

Anche Edward Berger aveva già chiarito che il proprio coinvolgimento sarebbe dipeso dalla disponibilità di Matt Damon e dalla qualità della sceneggiatura.

«Lo farò se Matt vorrà farlo. Dovremo avere davvero la sensazione di aggiungere qualcosa di nuovo ai grandi film di Bourne che esistono già. Sarà necessario per convincere Matt a tornare e anche per convincere me a dirigerlo».

Le posizioni dell’attore e del regista appaiono quindi perfettamente allineate. Nessuno dei due sembra interessato a un’operazione basata soltanto sulla popolarità del marchio.

L’obiettivo è trovare una ragione narrativa forte che renda necessario il ritorno di Bourne dopo quasi dieci anni di assenza.

Nel marzo 2025 Universal ha riacquisito i diritti della saga con l’intenzione di riportarla al cinema. Tra le possibilità inizialmente considerate figurava anche un reboot, ma il coinvolgimento di Matt Damon e Berger suggerisce che lo studio stia ancora lavorando a una continuazione con il protagonista originale.

L’ultima bozza nota della sceneggiatura sarebbe stata scritta da Joe Barton, autore di Black Doves. Non è chiaro quanto di quel materiale sia ancora presente nel progetto attualmente discusso da Damon e Berger.

Nel corso di cinque film, la saga ha incassato complessivamente circa 1,64 miliardi di dollari nel mondo. I primi tre capitoli con Damon sono generalmente considerati il punto più alto del franchise, mentre The Bourne Legacy e Jason Bourne hanno ottenuto reazioni più tiepide.

Jason Bourne è apparso per l’ultima volta al cinema nel 2016 nel film omonimo diretto da Paul Greengrass. Il progetto segnò il ritorno del regista e di Damon dopo la conclusione della trilogia originale.

Il film superò i 400 milioni di dollari al botteghino mondiale, ma non riuscì a replicare l’entusiasmo critico suscitato dai capitoli precedenti. Proprio quella reazione avrebbe contribuito alla prudenza mostrata da Damon negli anni successivi.

L’attore non sembra disposto a tornare finché non esisterà una storia capace di giustificare davvero un nuovo capitolo. Le ultime dichiarazioni, però, suggeriscono che quella storia potrebbe essere finalmente più vicina.

Jason Bourne 6 non è ancora ufficiale, ma per la prima volta dopo anni Matt Damon sembra vedere una strada concreta per riportare il personaggio sul grande schermo.

© Riproduzione riservata

Tags:Jason BourneMatt Damon
sam neill in The Twelve (2022)
Azione & Avventura

Sam Neill aveva completato quattro film prima della morte: arriveranno tutti nei prossimi mesi

 di Stella Delmattino

L'attore di Jurassic Park aveva terminato quattro produzioni consecutive prima della morte improvvisa. Due sono già state annunciate, mentre le altre saranno svelate nei prossimi mesi

Ryan Hurst in God of War serie tv
Azione & Avventura

Prime Video cambia Kratos: Ryan Hurst costretto a lasciare la serie di God of War

 di Stella Delmattino

L'attore si è infortunato durante le riprese, con lo studio che dovrà trovare un nuovo interprete e rigirare le scene già girate

dont look up film netflix
Azione & Avventura

Netflix ammette l’uso dell’IA generativa in 300 film e serie: il “Netflix look” c’entra davvero?

 di Stella Delmattino

Dalle folle digitali alla correzione delle immagini, la piattaforma sta integrando nuovi strumenti lungo tutta la filiera produttiva. Il rischio è confondere efficienza e uniformità visiva

sam neill jurassic park dottor grant
Azione & Avventura

È morto Sam Neill: addio all’uomo che affrontò i T-Rex e i demoni più oscuri

 di Stella Delmattino

L'attore neozelandese si è spento a 78 anni a Sydney. Nel corso di oltre cinquant'anni di carriera ha interpretato alcuni dei personaggi più memorabili del cinema di genere e della TV

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più