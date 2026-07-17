Jason Bourne 6 si avvicina: Matt Damon rompe il silenzio sul nuovo film

Dopo anni di indiscrezioni, tentativi e progetti rimasti in sospeso, Matt Damon ha offerto uno degli aggiornamenti più incoraggianti sul futuro di Jason Bourne. L’attore ha confermato di essere al lavoro sul possibile nuovo capitolo insieme al regista Edward Berger, autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Ospite del The Rich Eisen Show, Damon ha spiegato che il progetto non è ancora pronto, ma che il confronto con Berger avrebbe finalmente portato a individuare una possibile direzione narrativa.

«Sto parlando con un grande regista di nome Ed Berger. Ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale. È un regista meraviglioso e ne stiamo discutendo. Stiamo cercando di definire la storia, perché mi piacerebbe davvero farlo».

Il motivo per cui il nuovo film ha richiesto così tanto tempo non dipende soltanto dalle difficoltà produttive. Damon non vuole tornare nel ruolo per nostalgia o per rilanciare meccanicamente il franchise.

L’attore considera infatti i primi tre film — The Bourne Identity, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum — un ciclo narrativo compatto, costruito intorno alla ricerca dell’identità del protagonista e alle conseguenze del programma Treadstone.

«Se lo faremo, vogliamo che sia come i primi tre. Non è costruito come James Bond, dove ogni film rappresenta una missione separata».

La differenza indicata da Damon è importante. Jason Bourne non può essere semplicemente inviato verso una nuova minaccia, come se ogni capitolo potesse ripartire da zero. La saga ha bisogno di una storia legata al passato del personaggio e capace di aggiungere qualcosa alla sua evoluzione.

Nonostante la sceneggiatura non sia ancora definitiva, Damon sembra più fiducioso rispetto agli aggiornamenti degli ultimi anni. L’attore ritiene che lui e Berger abbiano finalmente intravisto un modo convincente per riportare Bourne sul grande schermo.

«Spero che riusciremo a trovare la soluzione. Credo che ora abbiamo una direzione abbastanza chiara su come farlo».

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale o di una conferma dell’inizio delle riprese, ma è un passo significativo per un progetto discusso da molto tempo senza mai riuscire a superare la fase di sviluppo.

Anche Edward Berger aveva già chiarito che il proprio coinvolgimento sarebbe dipeso dalla disponibilità di Matt Damon e dalla qualità della sceneggiatura.

«Lo farò se Matt vorrà farlo. Dovremo avere davvero la sensazione di aggiungere qualcosa di nuovo ai grandi film di Bourne che esistono già. Sarà necessario per convincere Matt a tornare e anche per convincere me a dirigerlo».

Le posizioni dell’attore e del regista appaiono quindi perfettamente allineate. Nessuno dei due sembra interessato a un’operazione basata soltanto sulla popolarità del marchio.

L’obiettivo è trovare una ragione narrativa forte che renda necessario il ritorno di Bourne dopo quasi dieci anni di assenza.

Nel marzo 2025 Universal ha riacquisito i diritti della saga con l’intenzione di riportarla al cinema. Tra le possibilità inizialmente considerate figurava anche un reboot, ma il coinvolgimento di Matt Damon e Berger suggerisce che lo studio stia ancora lavorando a una continuazione con il protagonista originale.

L’ultima bozza nota della sceneggiatura sarebbe stata scritta da Joe Barton, autore di Black Doves. Non è chiaro quanto di quel materiale sia ancora presente nel progetto attualmente discusso da Damon e Berger.

Nel corso di cinque film, la saga ha incassato complessivamente circa 1,64 miliardi di dollari nel mondo. I primi tre capitoli con Damon sono generalmente considerati il punto più alto del franchise, mentre The Bourne Legacy e Jason Bourne hanno ottenuto reazioni più tiepide.

Jason Bourne è apparso per l’ultima volta al cinema nel 2016 nel film omonimo diretto da Paul Greengrass. Il progetto segnò il ritorno del regista e di Damon dopo la conclusione della trilogia originale.

Il film superò i 400 milioni di dollari al botteghino mondiale, ma non riuscì a replicare l’entusiasmo critico suscitato dai capitoli precedenti. Proprio quella reazione avrebbe contribuito alla prudenza mostrata da Damon negli anni successivi.

L’attore non sembra disposto a tornare finché non esisterà una storia capace di giustificare davvero un nuovo capitolo. Le ultime dichiarazioni, però, suggeriscono che quella storia potrebbe essere finalmente più vicina.

Jason Bourne 6 non è ancora ufficiale, ma per la prima volta dopo anni Matt Damon sembra vedere una strada concreta per riportare il personaggio sul grande schermo.

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