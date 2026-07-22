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Giorni di Tuono 2 sarà il prossimo film di Tom Cruise: Jonathan Levine alla regia

22/07/2026 news di Stella Delmattino

Il sequel del film del 1990 diventa la prossima produzione dell'attore. Jonathan Levine dirigerà il progetto per Paramount, con una sceneggiatura firmata da Will Staples

tom cruise giorni di tuono film 1990

Giorni di Tuono 2 accelera definitivamente. Dopo mesi di indiscrezioni, il sequel del film del 1990 è diventato la prossima priorità di Tom Cruise. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, le riprese potrebbero iniziare già in autunno, mentre Jonathan Levine è stato scelto per dirigere il progetto prodotto da Paramount.

Per Cruise si tratta di un ritorno a uno dei personaggi più celebri della sua carriera, il pilota Cole Trickle, protagonista del film diretto da Tony Scott, che raccontava la rivalità tra il giovane talento della NASCAR e il veterano Rowdy Burns, interpretato da Michael Rooker.

A dirigere Giorni di Tuono 2 sarà Jonathan Levine, regista di 50/50, Warm Bodies, The Night Before e Long Shot. La scelta arriva mentre il suo prossimo film, Mr. Irrelevant, avrebbe ottenuto ottimi risultati nelle proiezioni di prova, convincendo Paramount ad affidargli uno dei progetti più importanti legati a Tom Cruise.

La sceneggiatura è firmata da Will Staples, autore che negli ultimi anni ha lavorato sia nel mondo dei videogiochi, con la serie Call of Duty, sia al cinema, dove ha co-sceneggiato Senza rimorso, thriller con Michael B. Jordan.

Giorni di Tuono rappresentò il secondo incontro cinematografico tra Tony Scott e Tom Cruise dopo il successo di Top Gun. Pur senza raggiungere lo stesso impatto culturale, il film è diventato negli anni uno dei titoli più rappresentativi della filmografia dell’attore, grazie al suo mix di adrenalina, melodramma e corse NASCAR.

La decisione di riportare oggi Cole Trickle sul grande schermo sembra inserirsi nella stessa strategia che ha trasformato Top Gun: Maverick in un fenomeno mondiale. Più che affidarsi soltanto alla nostalgia, Paramount punta ancora una volta su uno dei personaggi più iconici interpretati da Cruise, cercando di costruire una nuova legacy sequel capace di parlare anche al pubblico contemporaneo.

Il progetto segna inoltre un nuovo capitolo della collaborazione tra Tom Cruise e David Ellison, produttore che ha sostenuto Top Gun: Maverick e gli ultimi capitoli della saga di Mission: Impossible.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama né conferme sul ritorno degli altri interpreti del film originale. L’unica certezza è che Giorni di Tuono 2 sarà il prossimo film di Tom Cruise, chiamato ancora una volta a riportare sul grande schermo uno dei personaggi simbolo della sua carriera.

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Tags:Christopher McQuarrieTom Cruise
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