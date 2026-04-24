Adori One Piece e ne vuoi ancora? Parti all’avventura con quest’altro anime su Netflix (è identico al capolavoro di Oda)

In un panorama saturo di anime shonen, dove eroi dotati di poteri straordinari popolano ogni piattaforma streaming, One Piece riesce comunque a imporsi come re del genere. Dopo il successo della serie live action, l’attesa per il remake animato e la calorosa accoglienza riservata alla rimasterizzazione dell’anime originale su Netflix, dotato di nuovo doppiaggio italiano, il pubblico ha fame di contenuti simili alle gesta della ciurma di Rufy dal Cappello di Paglia. E in questo ambito si inserisce perfettamente Black Clover. Per un protagonista magnetico e una narrazione che richiama tantissimo il capolavoro di Oda. E la notizia migliore, è che questo anime si trova in streaming proprio su Netflix. Quindi ecco perché vedere le quattro stagioni (complete) di questo anime impareggiabile.

Black Clover è l’adattamento anime del manga scritto e illustrato da Yūki Tabata, serializzato originariamente su Weekly Shōnen Jump dal febbraio 2015. La serie televisiva, prodotta dallo studio Pierrot, ha raggiunto i 170 episodi trasmessi su TV Tokyo tra ottobre 2017 e marzo 2021, mentre una seconda stagione è attesa per il 2026. Un film anime, Black Clover: Sword of the Wizard King, è stato distribuito simultaneamente nei cinema giapponesi e su Netflix nel giugno 2023. Il mondo creato da Tabata è quello del Regno di Clover, dove la magia permea ogni aspetto della vita quotidiana. In questo contesto, Asta e Yuno sono due orfani cresciuti insieme in un villaggio rurale, entrambi animati dallo stesso sogno impossibile: diventare Imperatore Magico, la massima autorità del regno dopo il re stesso. Mentre Yuno si rivela un prodigio naturale con un talento immenso nel controllo della magia del vento, Asta rappresenta l’anomalia assoluta: nato senza alcuna capacità di utilizzare il mana, compensa questa mancanza con un allenamento fisico ossessivo e una determinazione che sfiora l’incoscienza.

Il destino dei due ragazzi prende una piega inaspettata durante la cerimonia di assegnazione dei grimori, i libri magici che amplificano i poteri dei loro possessori. Yuno riceve un leggendario grimorio a quattro foglie, lo stesso tipo posseduto dal primo Imperatore Magico del regno, simbolo di potere straordinario e fortuna. Asta, inizialmente escluso dalla cerimonia proprio a causa della sua assenza di magia, ottiene invece un misterioso grimorio a cinque foglie, un artefatto oscuro che contiene spade elfiche enigmatiche e un membro incorporeo della razza dei Demoni. Questo grimorio gli conferisce abilità anti-magia, la capacità di annullare qualsiasi incantesimo: un potere raro e temuto. La narrazione si articola attraverso archi narrativi progressivamente complessi.

Dietro questo successo planetario c’è una storia di resilienza creativa. Yūki Tabata entrò nell’industria manga a vent’anni, lavorando per sette anni come assistente prima di ottenere la sua prima serializzazione con Hungry Joker, un one-shot fantascientifico pubblicato su Weekly Shōnen Jump per appena 24 capitoli tra novembre 2012 e maggio 2013. La cancellazione fu un colpo durissimo, che Tabata attribuì principalmente alla natura introversa e cupa del protagonista, completamente agli antipodi del carattere estroverso dell’autore stesso. Su consiglio degli amici, decise di creare un eroe energico e ottimista che rispecchiasse maggiormente la sua personalità: nacque così Asta, il ragazzo che grida le sue ambizioni al mondo senza mai arrendersi.

Questa autenticità emotiva traspare da ogni pagina e da ogni episodio. Black Clover non reinventa il genere shonen, ma ne abbraccia i codici con convinzione totale: l’underdog che sfida il destino, l’amicizia come motore di crescita, battaglie sempre più spettacolari,power-up strategici. Ciò che distingue l’opera è l’equilibrio tra il rispetto delle convenzioni e l’introduzione di elementi distintivi, come il sistema anti-magia, la stratificazione politica del regno, il peso della discriminazione sociale basata sulla nascita. In un’epoca dove l’originalità sembra l’unico metro di giudizio, Black Clover dimostra che l’esecuzione impeccabile di archetipi collaudati, unita a personaggi autentici e una progressione narrativa ben calibrata, può ancora creare storie capaci di appassionare milioni di persone. Il ragazzo senza magia che sfida il mondo non è solo Asta: è chiunque abbia mai sentito di partire svantaggiato, chiunque abbia trasformato un limite in un punto di forza. E forse è proprio questo il vero incantesimo di Black Clover.

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