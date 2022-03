First look e data di debutto per The Umbrella Academy, stagione 3

A quasi due anni dalla messa a catalogo della seconda (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il first look e il poster della stagione 3 di The Umbrella Academy, che debutterà il 22 giugno.

Ancora incerto il numero di episodi della serie, ma sappiamo che tra i protagonisti troveremo Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min, Colm Feore, Ritu Arya, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David e Javon ‘Wanna’ Walton

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver posto fine alla fine del mondo del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l’apocalisse iniziale e di aver corretto una volta per tutte questa linea temporale dimenticata da Dio.

Ma dopo un breve momento di festa, i ragazzi si rendono conto che le cose non sono esattamente (e va bene, per niente …) come le hanno lasciate. Benvenuti nella Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un oceano pieno di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con gli Umbrella in un violento confronto che si rivela però essere l’ultima delle preoccupazioni di tutti.

Affrontare sfide, perdite e sorprese interne – e affrontare un’entità distruttiva non identificata che sta devastando l’Universo (qualcosa che loro potrebbero aver scatenato …) – ora tutto ciò che devono fare è convincere la nuova e forse migliore famiglia di papà ad aiutarli a rimettere a posto ciò che il loro arrivo ha incasinato.

Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice singhiozzo nella sequenza spazio-temporale?

In attesa di un trailer vero e proprio, di seguito trovate il first look della terza stagione di The Umbrella Academy:

© Riproduzione riservata

Fonte: Netflix