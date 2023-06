Full trailer per Black Mirror, stagione 6 (serie Netflix): cinque storie tinte di rosso

A quattro anni dalla quinta (la recensione), Netflix ha oggi diffuso il poster e il full trailer della sesta stagione della serie antologica Black Mirror, che sarà composta da 5 episodi.

Non c’è una trama precisa, ma la sinossi ufficiale recita:

L’hai immaginata. L’hai aspettata. L’hai temuta. Torna Black Mirror di Charlie Brooker con la sesta stagione, la più imprevedibile, indefinibile e inaspettata.

Il creatore Charlie Brooker ha commentato:

Ho iniziato questa stagione mettendo deliberatamente in discussione alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarmi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcune delle tematiche più familiari di Black Mirror abbiamo inserito anche certi nuovi elementi, tra cui alcuni che in precedenza avevo giurato che lo show non avrebbe mai affrontato, per allargare i parametri di ciò che è ‘un episodio di Black Mirror’.

Il folto cast comprende Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek, Samuel Blenkin e Zazie Beetz

In attesa di vederla nel catalogo di Netflix dal 15 giugno, di seguito – sulle note di I feel free dei Cream – trovate il full trailer doppiato in italiano della stagione 6 di Black Mirror, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo e rivela i titoli degli episodi:

