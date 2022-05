Full trailer per Spriggan (serie anime Netflix): i potenti artefatti vanno protetti a ogni costo

A qualche mese dal teaser, Netflix ha diffuso oggi a il poster e il full trailer di Spriggan, serie animata ibrida in 2D e CGI 3D in 6 episodi che adatta l’omonimo e popolarissimo manga fanta-action (pubblicato in “Shonen Sunday Comics” della Shogakukan tra il 1989 e il 1996) scritto da Hiroshi Takashige e illustrato da Ryoji Minagawa.

Creato dallo Studio David Production (Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo), alla regia degli episodi troviamo Hiroshi Kobayashi, mentre alla sceneggiatura c’è Hiroshi Seko. Del character design si è occupato Shuhei Handa.

Questa la trama ufficiale:

Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell’uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta.

In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal “potere” inimmaginabile.

Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio per l’eternità: “Proteggi i reperti dai malvagi”. Prendendo il messaggio alla lettera, un’organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato.

Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan.

Ricordiamo che da Spriggan sono già stati tratti un film animato nel 1998 e un videogioco per PlayStation.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Spriggan, che sarà disponibile nel catalogo di Netflix dal 18 giugno, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube