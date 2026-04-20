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Titolo originale: Practical Magic 2 , uscita: 09-09-2026. Regista: Susanne Bier.

Amori & Incantesimi 2: il teaser riporta Bullock e Kidman tra magia e maledizioni

20/04/2026 trailer news di Stella Delmattino

In regia c'è Susanne Bier

amori e incantesimi 2 film 2026 bullock

Amori & Incantesimi 2 è realtà. Il primo teaser trailer ufficiale riporta sullo schermo Sandra Bullock e Nicole Kidman, pronte a vestire di nuovo i panni delle sorelle Owens in un sequel che punta a espandere il mondo magico del film originale.

Diretto da Susanne Bier e scritto da Akiva Goldsman e Georgia Pritchett, il film è tratto dal romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman. Un ritorno che mescola nostalgia e nuove dinamiche, riportando in scena una delle storie più amate del filone fantasy-romantico.

Nel cast troviamo anche Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod, oltre ai ritorni di Stockard Channing e Dianne Wiest.

La trama riporta le sorelle Owens in un mondo fatto di magia ancestrale e segreti familiari. Questa volta, però, devono affrontare una maledizione oscura che minaccia di distruggere definitivamente la loro famiglia, tra intrighi notturni e forze che sfuggono al controllo.

Il teaser suggerisce un tono più ampio e spettacolare, mantenendo però l’atmosfera sospesa tra romanticismo e mistero che aveva reso iconico il primo film. L’obiettivo è chiaro: trasformare il ritorno delle Owens in un vero evento cinematografico.

Il teaser trailer italiano di Amori & Incantesimi 2, che arriverà al cinema dal 10 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures:

© Riproduzione riservata

Tags:Joey KingNicole KidmanrecensioneRecensione storySandra Bullock
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