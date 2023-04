Full trailer per Sweet Tooth, stagione 2: la salvezza richiede un sacrificio inaccettabile

A due anni dalla messa a catalogo della prima (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster della seconda stagione di Sweet Tooth, serie live-action prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey che adatta per il piccolo schermo l’omonima saga a fumetti creata da Jeff Lemire per Vertigo Entertainment / DC Comics.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi:

Mentre una nuova e letale ondata di Malati si abbatte su di loro, Gus (Christian Convery) e una banda di compagni ibridi sono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini. Nel tentativo di consolidare il potere trovando una cura, Abbot usa i bambini come foraggio per gli esperimenti del dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), che sta lottando contro il tempo per salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani).

Per proteggere i suoi amici, Gus accetta così di aiutare il dottor Singh, iniziando un viaggio oscuro nelle sue origini e nel ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato a Il grande Crollo.

Intanto, fuori dalla riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si alleano per liberare gli ibridi, una collaborazione che sarà messa però alla prova quando i segreti di Jepperd verranno alla luce.

Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia ritrovata si trovano in rotta di collisione con Abbot e le forze del male, che cercano di eliminarli una volta per tutte.

Jim Mickle (Stake Land) è sceneggiatore, showrunner, produttore esecutivo e regista di Sweet Tooth.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano della stagione 2 di Sweet Tooth, che finirà nel catalogo di Netflix il 27 aprile:

