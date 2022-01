Hit-Monkey, stagione 1: la recensione dei 10 episodi della serie animata

Le trasposizioni per il cinema o la TV dei fumetti Marvel sono cambiati non poco nel corso degli anni. Con i Marvel Studios che ormai hanno riunito quasi tutti i loro supereroi e gli sforzi creativi sotto lo stesso tetto, si era sparsa nei lettori una certa apprensione sul fatto che la supervisione di Kevin Feige avrebbe eliminato dal quadro alcuni delle versioni più ‘spigolose’ di questi amati personaggi. All’inizio dello scorso anno, M.O.D.O.K. aveva però portato sul piccolo schermo un prodotto dal senso dell’umorismo affine a quello di Robot Chicken e ora Disney+ (via HULU) prova a fare il bis di lodi con un’altra serie animata destinata a un pubblico adulto, Hit-Monkey.

Basata sull’omonimo fumetto del 2010 di Daniel Way e dell’artista Dalibor Talajić, i 10 episodi da mezz’ora (ciascuno presentato in formato seriale) della prima stagione di Hit-Monkey riescono a incanalare le gesta del bizzarro animale killer del titolo attraverso la lente tipica degli anime e dei manga. I risultati sono uno show sorprendentemente divertente, che non è a corto di spargimenti di sangue o di parolacce.

Adattando fedelmente le origini viste sulle pagine inchiostrate nel 2010, Hit-Monkey racconta come una scimmia delle nevi (doppiata in originale dal veterano Fred Tatasciore) sia passata dall’essere un semplice animale selvatico a fredda killer di assassini. Grazie alla guida del sicario Bryce (Jason Sudeikis) che perseguita Hit-Monkey sotto forma di mentore spettrale, il primate protagonista diventa così un personaggio principale genuinamente intrigante piuttosto che un semplice ‘mezzo’ per inscenare gag usa e getta.

Jason Sudeikis fa la maggior parte del ‘lavoro pesante’, poiché il suo Bryce è in grado di comunicare e – soprattutto – di capire Hit-Monkey, risultando in esilaranti conversazioni a senso unico. È anche l’esatto opposto della lodata interpretazione di Sudeikis nei panni di Ted Lasso nell’omonima serie. Sia Ted che Bryce condividono infatti un debole per i giochi di parole, ma Bryce è molto più sboccato e brutale rispetto all’allenatore di AppleTV+ che preferisce ‘uccidere’ con la gentilezza.

In breve, dopo che la tribù di una scimmia delle nevi giapponese viene massacrata, l’ultima sopravvissuta si unisce al fantasma di un sicario americano e, insieme, iniziano a farsi strada attraverso il mondo sotterraneo della Yakuza.

Mentre il primo episodio funge da vera e propria storia delle origini per Hit-Monkey, l’intera stagione funziona come un arco completo per il personaggio. Sembra sciocco parlare di un animale animato come se potesse avere lo stesso tipo di sviluppo di alcuni esseri umani nelle normali storie di supereroi, ma gli sceneggiatori Will Speck e Josh Gordon (Blades of Glory, La Festa prima delle Feste) fanno un ottimo lavoro nell’infondere emozioni a Hit-Monkey.

Il livello delle animazioni invece non è così ripulito come visto in altre serie animate in modo tradizionale viste di recente come Invincible (la recensione), ma sono comunque adeguatamente decenti da intrattenere il pubblico e da farci affezionare a queste creazioni completamente disegnate.

Jason Sudeikis e Fred Tatasciore sono affiancati da George Takei nei panni del politico Shinji Yokohama e sua nipote Akiko, doppiata da Olivia Munn. La polizia che indaga sull’ondata di morti per mano di Hit-Monkey e dei suoi nemici sono Ito (Nobi Nakanishi) e la sua partner Haruka (Ally Maki). Con la maggior parte del cast vocale di supporto di origine giapponese o comunque asiatica, questa serie fa inoltre un ottimo lavoro nell’approfondire quel lato della Marvel Comics che fino a poco tempo fa si era visto solamente in Wolverine – L’immortale.

Palesemente non collegata direttamente al MCU, Hit-Monkey getta poi uno sguardo su alcuni personaggi Marvel familiari come Fat Cobra, Lady Bullseye, Yuki, Ogun e Silver Samurai.

Ma, allo stesso modo, il problema più evidente di Hit-Monkey è proprio – in definitiva – la mancanza di una connessione specifica con l’Universo Marvel conosciuto al grande pubblico. Sulle pagine dei fumetti, Hit-Monkey incontrava infatti special guest del calibro di Deadpool e Spider-man prima di arrivare a collaborare con Domino e vari altri personaggi degli X-Men.

Il piano originale era poi per questa serie (e per M.O.D.O.K.) di evolversi in un crossover con la serie ormai cancellata con Tigra, Dazzler e Howard il Papero. The Offenders, questo il titolo, avrebbe potuto essere un’alternativa molto interessante alle offerte del MCU più tradizionali.

Invece, Hit-Monkey soffre un po’ restando isolata dal resto dell’universo immaginario di personaggi da cui avrebbe potuto – e dovuto – tranquillamente attingere. E anche la qualità delle animazioni avrebbe potuto – e dovuto – essere un po’ meno ‘tirata via’ (anche se il marchio HULU spesso è sinonimo di scarsa qualità anche per le opere dal vivo).

Detto questo, Hit-Monkey è una delle proposte meglio animate del nuovo regime dei Marvel Studios responsabili dei progetti televisivi. La serie possiede alcuni colpi di scena solidi e una soddisfacente caratterizzazione dei personaggi, che dovrebbero almeno farle guadagnare una seconda stagione. Resta però da capire se il fatto che si tratti di un cartone animato (per giunta su un personaggio non esattamente popolare) e non di un live-action impedirà ad alcuni spettatori di concedergli un’occhiata, al di là dei suoi doppiatori d’eccezione.

L’importante è essere consapevoli che questa serie non è sicuramente rivolta a un pubblico di giovanissimi e che dovrebbe attirare – e soddisfare – gli stessi spettatori che hanno reso Deadpool e il suo sequel dei successi. Forse, tra l’altro, con un po’ di fortuna vedremo il ‘Mercenario dalla bocca larga’ e la ‘scimmia assassina’ allearsi nel prossimo futuro.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Hit Monkey, nel catalogo di Disney+ dal 26 gennaio:

© Riproduzione riservata