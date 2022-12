Nel full trailer di The Witcher: Blood Origin (miniserie prequel), si aprono portali su altri mondi

A un paio d’anni dalle prime notizie in merito e a qualche mese dalla messa a catalogo della stagione 2 di The Witcher (la recensione), Netflix ha diffuso ora il full trailer e il poster della sua miniserie prequel The Witcher: Blood Origin, che vede protagonisti Michelle Yeoh, Laurence O’Fuarain e Sophia Brown.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata 1.200 anni prima del mondo di The Witcher, racconta la storia della creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale “Congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno solo.

Fjallm (O’Fuarain), nato in un clan di guerrieri che hanno giurato di proteggere un re, porta una profonda cicatrice dentro di sé, la morte di un persona amata che è caduta in battaglia cercando di salvarlo. Una cicatrice che non gli permetterà di stare tranquillo, o di fare pace con se stesso o con il mondo che lo circonda. Nella sua ricerca di redenzione, Fjall si ritroverà a combattere al fianco degli alleati più improbabili mentre intraprende un percorso di vendetta in un continente in tumulto.

Scían (Yeoh) è l’ultima della sua tribù nomade di elfi spadaccini. Nessuno può avvicinarsi alla sua abilità artistica con la lama, e nessuno porta tanto dolore nel proprio cuore. Quando si presenta l’occasione di recuperare una spada sacra rubata, sottratta alla sua tribù ormai decaduta con espedienti nefasti, si lancia in una ricerca potenzialmente mortale che cambierà le sorti del continente.

Éile (Brown) è una guerriera d’élite che ha lasciato il suo clan e la posizione di custode della regina per diventare una musicista nomade; tuttavia, una grande resa dei conti la costringe a tornare sulla ‘via della lama’ nella sua ricerca di vendetta e redenzione.

I 4 episodi di The Witcher: Blood Origin sono stati prodotti da Lauren Schmidt Hissrich, già dietro alla serie ‘madre’, mentre Declan de Barra è lo showrunner e produttore esecutivo. Lo scrittore dei romanzi originali Andrzej Sapkowski è stato consulente creativo.

In attesa di vederla dal 25 dicembre nel catalogo di Netflix, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di The Witcher: Blood Origin, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo, anticipando un cameo a sorpresa:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube