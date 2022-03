Nel teaser di Tekken: Bloodline (serie animata Netflix) il destino chiama Jin Kazama

Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il teaser trailer e il poster di Tekken: Bloodline, nuova serie animata originale che porterà sul piccolo schermo il popolare videogame ‘picchiaduro’ creato da Katsuhiro Harada e che ci concentrerà su Jin Kazama, un personaggio apparso per la prima volta in Tekken 3.

A differenza di altri franchise videoludici, la saga di Tekken ha avuto fino ad oggi solo pochi adattamenti per la TV o il cinema, che includono il tremendo film live-action del 2010.

Questa la trama ufficiale:

Fin da piccolo Jin Kazama impara dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia. Ciò nonostante non può fare nulla quando una mostruosa forza malefica distrugge tutto ciò che ama, stravolgendo per sempre la sua vita.

Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di intervenire, Jin si vota alla vendetta e per ottenerla insegue il potere assoluto. La sua ricerca lo spinge verso la battaglia più importante al mondo: il King of Iron Fist Tournament.

In attesa della versione lunga e di capire quando verrà distribuita, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Tekken: Bloodline, che ci dà un primo assaggio della qualità delle animazioni:

