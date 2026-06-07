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Non sai cosa guardare oggi? Da protagonista insicuro diventa imbattibile contro i demoni: ecco l’anime perfetto per te

07/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Solo Leveling ha attirato tantissime critiche, ma una cosa è certa, quando si tratta di anime action ha pochi rivali.

Il protagonista di Solo Leveling

Nel panorama sempre più affollato dell’animazione giapponese, dove titoli come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer dominano le conversazioni settimanali e attirano milioni di spettatori a ogni episodio, è emerso un protagonista che ha demolito ogni previsione, superato ogni aspettativa e zittito i detrattori con numeri che parlano più forte di qualsiasi critica. Stiamo parlando di Solo Leveling, la serie animata tratta dai romanzi webtoon di Chugong e Jang Sung-rak che ha appena raggiunto un traguardo storico su Crunchyroll.

Secondo i dati ufficiali della piattaforma, Solo Leveling ha superato il milione di valutazioni, diventando l’anime più votato nella storia di Crunchyroll. Ma non è solo una questione di numeri. Il 95% di queste valutazioni ha assegnato alla serie il massimo dei voti, cinque stelle su cinque, un consenso praticamente unanime che testimonia come i fan non riescano letteralmente a smettere di guardare questo show. Un risultato che acquista ancora più peso considerando che Crunchyroll è l’unica piattaforma sulla quale sia possibile vedere la serie in streaming, concentrando tutto il pubblico su un unico canale.

La serie presenta una premessa che riesce a catturare immediatamente l’immaginazione: una società di cacciatori dotati di poteri soprannaturali che proteggono l’umanità da mostruosità eldritch, creature che emergono da portali dimensionali per seminare distruzione. In questo mondo, ogni hunter nasce con abilità di base che rimangono fisse per tutta la vita, senza possibilità di miglioramento. È qui che entra in scena Sung Jin-woo, il protagonista della storia.

Solo Leveling
Solo Leveling, fonte: Crunchyroll

Dopo essere sopravvissuto per miracolo a una battaglia devastante che ha annientato un intero gruppo di cacciatori, Sung Jin-woo viene selezionato da un misterioso programma magico chiamato The System. Questo sistema gli conferisce un’abilità unica nel suo genere: può aumentare esponenzialmente i suoi poteri con ogni mostro che sconfigge, trasformandosi progressivamente da hunter di basso livello a una forza della natura praticamente inarrestabile. Un power fantasy che attinge ai meccanismi di progressione dei videogiochi di ruolo, ma trasportati in una narrazione anime con ritmo serrato e stakes sempre più alte.

A rendere Solo Leveling ancora più irresistibile c’è il lavoro straordinario dello studio A-1 Pictures. Gli appassionati di animazione riconosceranno immediatamente la firma di questo studio, responsabile di classici amati come Fairy Tail e Black Butler. La qualità dell’animazione è semplicemente spettacolare: scene di combattimento coreografate con precisione millimetrica, sequenze visivamente mozzafiato che trasformano ogni scontro in un piccolo evento cinematografico. Il design dei mostri è inquietante e affascinante allo stesso tempo, mentre la caratterizzazione di Sung Jin-woo passa attraverso dettagli visivi che ne mostrano l’evoluzione senza bisogno di dialoghi esplicativi.

Ma come ogni fenomeno di massa, Solo Leveling ha anche attirato la sua quota di critiche. Molti detrattori puntano il dito contro il fatto che Sung Jin-woo vinca praticamente ogni combattimento senza particolare difficoltà, specialmente nelle fasi avanzate della storia. Altri sostengono che manchi della personalità stratificata di protagonisti più iconici, apparendo talvolta come un avatar bidimensionale su cui il pubblico proietta le proprie fantasie di potere. C’è poi chi nota come la serie, pur non essendo tecnicamente un isekai, incorpori molti dei topos che hanno saturato quel genere fino alla nausea.

Queste critiche, per quanto legittime da un punto di vista analitico, perdono di vista un elemento fondamentale: ciò che alcuni considerano difetti, altri lo vivono come caratteristiche desiderabili. La natura di power fantasy estremo di Solo Leveling è precisamente ciò che attrae milioni di spettatori. Si potrebbe fare un argomento simile per personaggi iconici come Batman o James Bond, che servono da decenni come fantasie di potere per il pubblico. Alcuni elementi narrativi sono semplicemente universali, e il milione di valutazioni su Crunchyroll dimostra che molti fan apprezzano proprio questo approccio senza vergogna all’intrattenimento.

Il traguardo raggiunto su Crunchyroll è la dimostrazione che il business dell’anime è qui per restare, in costante crescita ed evoluzione. Ma è anche la prova che il “prossimo grande fenomeno” non è sempre quello che ci si aspetta. A volte arriva da dove meno te lo aspetti, sfida le convenzioni, divide la critica e conquista il pubblico. Solo Leveling ha fatto esattamente questo, trasformandosi da anime sottovalutato e criticato a recordman assoluto della piattaforma di streaming più importante del settore.

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