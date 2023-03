Riflessione: Primal, 2 stagioni animate a spasso per la preistoria muta e brutale di Genndy Tartakovsky

Primal è una serie animata destinata ad un pubblico eminentemente adulto creata da Genndy Tartakovsky, già noto per il suo lavoro sulle fortunatissime Samurai Jack e Star Wars: Clone Wars, trasmessa per la prima volta da Adult Swim nel 2019, cui ha fatto seguito una seconda stagione (sempre da 10 episodi) nel corso del 2021.

Piuttosto unica nel suo genere e visivamente sbalorditiva, priva di dialoghi e con un focus su una narrazione cruda e viscerale, Primal segue il viaggio di un uomo di Neanderthal di nome Spear e di una tirannosauro di nome Fang mentre attraversano insieme un mondo preistorico fantastico pieno di pericoli e di meraviglie.

Le tematiche introdotte e gli obiettivi della serie sono complessi e sfaccettati, con elementi chiave come la sopravvivenza, il dolore e il senso di connessione emotiva abilmente intrecciati nella narrazione.

La sopravvivenza

Uno dei temi più prominenti in Primal è quello della sopravvivenza. L’ambientazione della serie in un mondo preistorico enfatizza la durezza e l’imprevedibilità della Natura. Sin dal primo episodio, Spear e Fang vengono infatti catapultati in un mondo in cui devono lottare duramente e senza sosta per restare in vita.

Questa lotta per la sopravvivenza è ricorrente fino alla fine, con ogni episodio che presenta nuove sfide e pericoli per i due personaggi principali. Dagli scontri all’ultimo sangue con altri predatori alla ricerca di cibo e di acqua, ogni momento in Primal è potenzialmente anche l’ultimo.

Tuttavia, la serie non presenta questa lotta come unicamente fisica. Il pedaggio mentale ed emotivo della sopravvivenza viene parimenti esplorato da Genndy Tartakovsky.

In particolare, Spear è tormentato dalla tremenda perdita della sua famiglia e dal trovare una vera ragione per andare avanti. Questo peso emotivo è evidente nel modo in cui interagisce con Fang, che diventa la sua compagna e confidente più stretta.

Attraverso il loro comune viaggio, Primal affronta quindi la connessione tra la sopravvivenza e la resistenza mentale, dimostrando la grande importanza di una forte volontà di continuare a vivere.

La connessione emotiva

Un altro tema centrale in Primal è l’importanza della connessione emotiva. I personaggi della serie si trovano isolati in un mondo pericoloso e imprevedibile, ma trovano ugualmente dei modi per connettersi tra di loro.

Spear e Fang, ad esempio, formano un legame improbabile che trascende le loro differenze di specie. Questa connessione non è limitata solo ai personaggi principali però. Nel corso di tutto lo show, vediamo vari animali formare forti legami emotivi tra di loro, come ad esempio una coppia di mammut che diventano inseparabili dopo la perdita della loro famiglia.

Questo tema della connessione è essenziale. Primal sottolinea infatti l’importanza della comunità e del sostegno reciproco, anche nelle circostanze più difficili. La connessione tra i personaggi è fonte di forza, fornendo loro la motivazione e il coraggio per affrontare i pericoli che li circondano. In un mondo in cui la sopravvivenza è una questione di lotta costante, c’è insomma sempre spazio per l’empatia e la compassione.

Il dolore

Un elemento significativo della narrazione di Primal è il dolore. Come detto, Spear è tormentato dalla perdita dei suoi cari, e questa perdita guida le sue azioni lungo tutta la serie. Il suo tormento è tangibile, e lo show non esita a rappresentarne gli effetti devastanti. E questa sofferenza è ulteriormente e inevitabilmente aggravata dalla durezza del mondo in cui vive. Ogni sfida che affronta è un ricordo della sua perdita, e questo peso è evidente in ogni scena.

La rappresentazione del dolore in Primal è molto potente. Sta lì a indicare gli effetti duraturi della perdita e fino a che punto le persone sono disposte a spingersi per trovare una ‘chiusura’. Il percorso di Spear per trovare un nuovo scopo nella vita e affrontare il suo dispiacere è allora commovente, un promemoria della capacità umana di resistere e rialzarsi di fronte alla tragedia.

Un racconto visivo

Uno degli obiettivi principali di Primal è quello di mostrare il potere visivo di una narrazione. La mancanza di dialoghi permette alle immagini di essere al completo centro dell’attenzione, con le straordinarie animazioni che trasmettono le emozioni e la profondità della storia.

Genndy Tartakovsky, ha dichiarato di aver voluto creare un’opera che fosse puramente visiva, basandosi sulla forza dell’animazione per raccontarla. Questo approccio è evidente nel modo in cui la serie è presentata, con un focus sull’azione, il movimento e le espressioni del corpo. La scelta di non ricorrere alle parole spinge quindi i disegni ad incanalare la resa emotiva di quanto appare sullo schermo, offrendo un’esperienza visiva unica e terribilmente coinvolgente.

Il racconto visivo di Primal non si limita tuttavia alle animazioni. L’uso del colore e della composizione è altrettanto importante. I toni spenti e terrosi riflettono cromaticamente la durezza di questo mondo preistorico, mentre le occasionali esplosioni di colore sottolineano un senso di meraviglia e di stupore.

La scelta di certe inquadrature piuttosto che altre serve a ottenere un senso di tensione e di dramma. Questo approccio narrativo visivo è una parte significativa dell’identità di Primal, una testimonianza del potere dell’animazione come medium narrativo.

L’esplorazione degli istinti primordiali

Un altro obiettivo significativo di Primal è l’esplorazione dell’idea di istinto primordiale. L’ambientazione preistorica della serie permette infatti un’indagine sui bisogni e sui desideri umani fondamentali che guidano le nostre azioni. I personaggi sono spinti dalla necessità di sopravvivenza, di ‘connessione’ e di scopo, che sono tutti istinti primordiali che hanno guidato il comportamento umano nel corso della storia.

Questa ricerca è evidente nella loro rappresentazione. Spear e Fang, ad esempio, sono spinti dalla necessità di restare vivi, ma sono anche guidati dai loro istinti di protezione e di fedeltà. Anche gli altri animali mostrano comportamenti che riflettono i loro istinti primordiali, come la territorialità di un triceratopo o la natura protettiva dei mammut.

Esplorando questo aspetto, Primal presenta una prospettiva unica sul comportamento umano. Mostra che anche in un mondo in cui la sopravvivenza è una lotta costante, la natura umana resta guidata dai nostri istinti più basilari. Da qui deriva una comprensione più profonda di ciò che ci spinge avanti come esseri umani, oltre ad offrire interessanti intuizioni sulla nostra storia e la nostra evoluzione come specie.

L’attacco alla civiltà

Un altro obiettivo di Primal è quello di criticare il concetto di civiltà. La Presitoria è presentata come un contrasto al mondo della civiltà, evidenziando i difetti e le limitazioni del progresso umano. La violenza e la brutalità del mondo preistorico sono mostrate come una parte naturale della vita, mentre la violenza della civiltà viene presentata come superflua e distruttiva.

Questa critica è evidente nel modo in cui la serie rappresenta i suoi personaggi. Spear, ad esempio, è un cacciatore / pre-agricoltore, che vive in armonia con la natura e guidato dai semplici istinti.

Al contrario, gli esseri umani che incontra in episodi successivi sono rappresentati come violenti e crudeli, spinti dall’avidità e dalla brama di potere. Questo attacco alla cosiddetta ‘civilizzazione’ di Genndy Tartakovsky affiora anche nella rappresentazione della rudimentale tecnologia.

Gli umani usano armi e strumenti grezzi, mentre gli animali si affidano alle loro abilità e all’istinto.

In questo modo, Primal offre allo spettatore una prospettiva abbastanza inedita a questi livelli sul progresso umano. Sottolinea la natura distruttiva della violenza e della tecnologia, e mette in discussione i benefici della civiltà. Un promemoria di come il progresso dovrebbe essere bilanciato con il rispetto del mondo naturale e la comprensione dei nostri istinti primordiali.

Conclusioni

Insomma, nelle due stagioni fino ad oggi trasmesse Primal si pone come una serie complessa e sfaccettata, capace di indagare temi fondanti attraverso un approccio inedito rispetto alla solite serie. Un must-watch per chiunque sia interessato a un prodotto animato insolito e profondo, che vada al di la del mero intrattenimento.

