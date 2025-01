Squid Game, stagione 2: guida all’interpretazione del finale, con l’aiuto del cast e del creatore

Attenzione: questo articolo contiene SPOILER importanti su personaggi e trama.

La sanguinosa competizione di Squid Game ha tolto quasi tutto al suo protagonista, Gi-hun (Lee Jung-jae), eccetto la sua vita. Sua madre (Kim Young-ok) è morta durante il suo primo ingresso nel gioco. Per far sì che Gi-hun vincesse il gioco nella Stagione 1, il suo amico Cho Sang-woo (Park Hae-soo) doveva morire.

Eppure, non è fino alla scena finale della Stagione 2 (la recensione) che vediamo Gi-hun al suo punto più basso. Chiude l’episodio 7 piangendo a terra, guardando negli occhi senza vita del suo migliore amico, Jung-bae (Lee Seo-hwan), appena ucciso dal Front Man (Lee Byung-hun).

Per rendere le cose ancora più gravi, Gi-hun non sa che il Front Man è in realtà Young-il, il giocatore che Gi-hun pensava fosse uno dei suoi alleati più stretti nel nuovo gioco.

“La fine della Stagione 2 farà sorgere più curiosità su come Gi-hun si comporterà ora che questo evento traumatico è accaduto,” ha detto Lee Jung-jae a Tudum. “Dopo quello che è successo al suo amico, riuscirà ancora a mantenere l’obiettivo di salvare le altre persone nel gioco?”

Lee Jung-jae, insieme al co-protagonista Lee Byung-hun e al creatore, regista e sceneggiatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk, hanno risposto a queste domande urgenti e a molte altre.

Chi è il Giocatore 001?

Nella Stagione 1, Gi-hun scopre che il suo alleato Giocatore 001 — alias Oh Il-nam (Oh Young-su) — non è affatto chi dice di essere. Il-nam non era un vecchio sfortunato e disperato, ma era sempre stato il ricco rampollo d’affari dietro allo Squid Game.

E poco sa Gi-hun che, nella Stagione 2, c’è un inganno simile in atto. Quando Gi-hun decide di rientrare nel gioco, il Front Man sceglie anch’esso di partecipare. Assume l’identità di Young-il e si immerge nel suo nuovo ruolo. Lee Byung-hun, che interpreta Front Man, ha raccontato a Tudum che il suo personaggio entra nel gioco per affrontare delle differenze ideologiche fondamentali tra lui e Gi-hun. “Il Front Man è qualcuno che crede che non ci sia assolutamente speranza per il mondo o l’umanità,” dice, mentre Gi-hun spera nel meglio per la società.

“È come se stessero scommettendo l’uno contro l’altro,” prosegue Lee Byung-hun. “Il Front Man si chiede, ‘Pensi davvero di riuscire a fermare il gioco? Pensi davvero che ci sia speranza nelle persone? Pensi che il mondo cambierà?’”

Lee Byung-hun ha affermato che il conflitto tra i due personaggi è il cuore della Stagione 2.

Qual è la storia del Front Man?

Anche se il Front Man sta usando un’identità falsa, la personalità di Young-il è fortemente influenzata dalla sua vita. Prima di diventare il Front Man, era In-ho, un poliziotto che amava sua moglie. Ma lei è morta di cirrosi acuta anni prima della Stagione 1.

Nei primi quattro episodi della Stagione 2, otteniamo qualche dettaglio sulla sua morte. Come il Front Man racconta a Gi-hun sotto le vesti di Young-il, la cirrosi della moglie è diventata così grave che ha bisogno di un trapianto di fegato. Mentre la coppia cercava un trattamento, lui e sua moglie scoprono che lei era incinta.

Nonostante i medici consigliassero di abortire, lei era determinata a dare alla luce il bambino, a qualunque costo. La coppia si sforza quindi di trovare un donatore di fegato, ma la condizione della moglie peggiora. Il Front Man prende in prestito quanto più denaro possibile, e alla fine accetta un prestito dalla persona sbagliata. I suoi superiori vedono il denaro come una tangente e lo licenziano nonostante gli anni di dedizione.

Una conversazione tra Jun-ho e sua madre — che è la matrigna del Front Man — chiarisce ulteriormente la storia della famiglia. Anni prima della diagnosi della moglie, lui Man aveva donato un rene a Jun-ho. Pertanto, quando sua moglie si è ammalata, non poteva vendere il suo rene per pagare il trattamento. L’intera famiglia stava vivendo un periodo di difficoltà economica, quindi Jun-ho e sua madre non potevano aiutare con le spese. Negli anni successivi, il Front Man ha evitato la sua famiglia, così come la tomba della moglie.

Cosa succede con No-eul?

Nei primi episodi della Stagione 2, incontriamo No-eul (Park Gyu-young), una donna misteriosa che sembra la candidata perfetta per giocare allo Squid Game. Ma, come rivela sorprendentemente la fine del secondo episodio, No-eul non è una giocatrice. È una guardia rosa ed è un’esperta cecchina.

La Stagione 2 ci fornisce qualche dettaglio sul passato di No-eul. È una fuggitiva nordcoreana che ha lasciato la sua famiglia — inclusa sua figlia. “No-eul non ha altro scopo nella vita che riunirsi con sua figlia,” dice Park. “Sta portando dentro di sé un’agonia indescrivibile che non può essere espressa a parole.”

Sebbene No-eul possa sembrare solo una mercenaria, Park sostiene che è tutt’altro. “No-eul inizia a lavorare nel gioco con la missione di lasciare che le persone senza speranza muoiano senza dolore. È qualcuno che non può continuare a vivere, ma deve farlo,” spiega l’attrice. “Si unisce al gioco con l’idea di alleviare il dolore degli altri e dare pace a coloro che soffrono come lei.”

Cosa succede con Jun-ho sulla barca?

All’inizio della Stagione 2, Gi-hun si allea con il detective Jun-ho per cercare di distruggere lo Squid Game. Pianificano di restare in contatto tramite un tracker che Gi-hun nasconde in un dente finto, ma si perdono quando Gi-hun viene riportato nell’arena. (Il problema è che non avevano previsto che la sicurezza scoprisse il tracker e lo smaltisse, e così succede.) Il tracker viene trovato — non sull’isola, ma mescolato con una pila di esche da pesca. (Sembra che qualcuno abbia dato a un pescatore un sacchetto di vermi avanzati, che nascondeva il tracker.)

Ma Jun-ho non si arrende, e lui e le persone che ha assunto continuano la ricerca dalla loro barca. Mentre Jun-ho crede di essere circondato da amici (o almeno da persone leali), il finale rivela qualcosa di sinistro che sta accadendo sulla nave — e il problema inizia al timone. Nel cuore della notte, uno degli uomini sulla barca trova il capitano che maneggia un drone usato per cercare l’isola. Quando l’uomo comincia a fare domande, il capitano Park lo accoltella e lo getta in mare. Il capitano poi finge che non sia successo nulla e dà la colpa al tumulto delle onde.

Perché Jung-bae muore?

Il finale della Stagione 2 di Squid Game si sviluppa in una ribellione armata tra Gi-hun e alcuni dei suoi alleati contro le forze che gestiscono Squid Game. Il migliore amico di Gi-hun, Jung-bae, insieme a molti altri giocatori, finisce come ‘danno collaterale’, perché Gi-hun non sa che Young-il è in realtà il Front Man. All’inizio della ribellione, i giocatori pensano di avere una buona possibilità di emergere vittoriosi, di poter davvero prendere il controllo dell’arena dello Squid Game.

Ma il gioco non è progettato per far vincere i giocatori, e il Front Man si assicura che la ribellione fallisca. Dopo essersi separato dal gruppo, uccide due dei ribelli e finge la morte di Young-il. Poi cambia la sua radio sulla frequenza delle guardie e ordina al suo team di fermare la ribellione. E così fanno. Quando Gi-hun e Jung-bae si arrendono, lui abbandona la sua tuta da Giocatore 001 per indossare il suo solito mantello nero e la maschera.

Il Front Man coglie quindi l’occasione per dimostrare a Gi-hun che i suoi “giochi da piccolo eroe” erano senza scampo. Spara a Jung-bae, uccidendolo. In questo modo, può finalmente insegnare a Gi-hun che non c’è davvero speranza nel mondo. Sapere che Gi-hun dovrà vivere con questa lezione è molto più allettante per il Front Man che ucciderlo. La morte sarebbe stata una via di uscita troppo facile.

Gi-hun conosce il tradimento del Front Man?

L’incontro fatale di Gi-hun con il Front Man alla fine della stagione è anche la sua conversazione più sincera con l’amico Young-il. Tuttavia, Lee Jung-jae dice: “Non credo che Gi-hun conosca ancora la verità.” È incapace di capire la manovra malvagia del Front Man perché è troppo occupato a “darsi la colpa per tutto ciò che è successo.”

Hwang non considera esattamente le azioni del Front Man come un vero e proprio “tradimento.” “Perché quello era il suo intento e piano fin dall’inizio,” dice lo sceneggiatore. “Quel momento è davvero il climax della Stagione 2.” Il Front Man inizia la stagione senza maschera, ma poi ritorna a sé stesso e finisce con la maschera di nuovo indossata.

Cosa succederà a Gi-hun nella Stagione 3 di Squid Game?

Gli ultimi momenti della Stagione 2 lasciano Gi-hun nel punto più buio mai visto. I suoi alleati e amici sono stati uccisi nella ribellione. Il suo sogno di rovesciare le guardie sembra essere morto anch’esso. “E ora, il suo migliore amico se n’è andato,” dice Lee Jung-jae. “Gli è stato strappato tutto. Ha perso tutto.”

Il regista Hwang afferma che questo è un momento cruciale per Gi-hun. “Capisci che i tentativi di Gi-hun di porre fine al gioco sono falliti — in due modi,” spiega. Prima, non è riuscito a persuadere gli altri giocatori a fermare lo Squid Game con il voto. Poi, Gi-hun “ha fallito nel cercare di usare la forza fisica per affrontare chi gestiva il gioco.”

Ma il creatore di Squid Game è entusiasta che il pubblico scopra dove questa “profonda disperazione” porterà Gi-hun. “Crede ancora che riuscirà a persuadere gli altri e a scappare insieme o a porre fine al gioco?” si chiede Hwang. “Oppure si arrenderà e diventerà una persona completamente diversa? Qualcuno proprio come Front Man, che pensa: ‘Cosa posso cambiare?’”

Queste domande pongono le basi per la Stagione 3, che Hwang definisce “il secondo capitolo dello scontro tra Gi-hun e Front Man.”

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della stagione 2 di Squid Game, su Netflix dal 26 dicembre:

