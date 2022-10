Teaser per American Horror Story 11: NYC: qualcosa di brutto sta per accadere

A qualche giorno dal poster, FX ha diffuso ora il primo teaser trailer dell’undicesima stagione della seguitissima American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, ufficialmente intitolata American Horror Story: New York City, i cui 10 nuovi episodi debutteranno il 19 ottobre.

Non ci sono attualmente dettagli sulla trama ufficiale di AHS: NYC, ma lo slogan recita: “Nuova stagione. Nuova città. Nuove paure“. Puoi anche dare un’occhiata a al poster appena diffuso.

Il cast della nuova stagione comprende Joe Mantello, Billie Lourd, Zachary Quinto, Russell Tovey, Leslie Grossman, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Powell, Denis O’Hare e Patti LuPone.

I primi due dei 10 episodi complessivi andranno in streaming il giorno successivo su Hulu. Saranno seguiti da due episodi ogni mercoledì.

Inoltre, sappiamo che la rete ha già ordinato American Horror Story fino alla stagione 13.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale della stagione 11 di American Horror Story, che in realtà – come già visto in passato – anticipa ben poco di quello che effettivamente vedremo:

